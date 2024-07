Hus zjedla langoš, daniela nakŕmili rezňom. V ZOO Bojnice zomreli zvieratá kvôli nezodpovedným návštevníkom

Národná ZOO Bojnice musí riešiť problémy s návštevníkmi, ktorí kŕmia zvieratá hranolkami, langošmi a dokonca aj rezňami. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, niektoré z nich už zahynuli. Daniel aj hus doplatili na nezodpovedné správanie.

Dohryzené prsty

„Mali sme hus, ktorá zomrela potom, ako zjedla langoš,“ povedala televízii hovorkyňa ZOO Andrea Klasová. „Rezňom nakŕmili daniela a toho museli utratiť, lebo mu to spôsobovalo veľké problémy,“ dodala ošetrovateľka Martina Hudec Nemčeková.

Charzy žltohrdlé zase dráždia prstami a konármi aj napriek výstražným tabuliam. Hoci sú to na prvý pohľad milé zvieratká, ale podľa Klasovej sú to veľmi nebezpečné šelmy. „Tu je najviac pohryznutí zvierat človekom,“ ozrejmila hovorkyňa a aj z toho dôvodu ešte zhustili pletivo.

Popísané záchody

Surikatám zase návštevníci sypali do výbehu piškóty a cukríky. Je to pre ne stres, ktorý im môže privodiť smrť, čo sa aj v minulosti stalo.

„Naši návštevníci si myslia a povedali nám to aj do očí, že oni si to zaplatili a môžu tu robiť, čo chcú,“ povedala na záver Klasová. Naposledy tu vandal popísal záchody, a tak sa po ZOO bude bezpečnostná služba pohybovať častejšie.