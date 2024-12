Európska komisia podala žalobu na Slovensko, dôvodom sú nesplnené sľuby v oblasti čistenia vôd

Európska komisia (EK) v pondelok postúpila Slovensko na Súdny dvor Európskej únie (EÚ), pretože krajina v plnej miere nesplnila povinnosti týkajúce sa zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, ako to stanovuje smernica.

Problém sa týka 25 slovenských aglomerácií

Táto smernica má chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že vyžaduje zber a ošetrenie komunálnych odpadových vôd pred ich vypustením do prírody. Problém sa týka 25 slovenských aglomerácií, ktoré nespĺňajú požiadavky smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.

„V 17 aglomeráciách Slovensko nevykonáva sekundárne čistenie odpadových vôd, zatiaľ čo v deviatich chýba kritická biologická úprava, ako je odstraňovanie dusíka a fosforu. Jedno z miest má oba tieto problémy,“ uviedla EK.

Prvé varovanie už v roku 2017

Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu už vo februári 2017 a následné odôvodnené stanovisko v novembri 2019. EK spresnila, že členské štáty sú podľa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd povinné zabezpečiť, aby voda vypúšťaná z čistiarní komunálnych odpadových vôd prevádzkovaných v aglomeráciách s minimálne 2 000 obyvateľmi spĺňala aspoň kritériá sekundárneho čistenia (teda čistenia organickej hmoty v komunálnych odpadových vodách) pred tým, než sa vypustí do životného prostredia.

Ak aglomerácia svoju odpadovú vodu vypúšťa do citlivej oblasti, musí zabezpečiť jej dôkladnejšie čistenie než len sekundárne. Konečná lehota na to, aby Slovensko splnilo smernicu o úprave odpadovej vody podľa Zmluvy o pristúpení uplynula 31. decembra 2015. EK konštatovala, že napriek pokroku sú slovenské opatrenia stále nedostatočné, a preto vec Slovenska postúpila Súdnemu dvoru EÚ.

Zodpovednosť vnútroštátnych orgánov

EK uviedla, že Slovensko čelí v súčasnosti dvom samostatným právnym postupom v dôsledku nesprávneho uplatnenia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Druhý prípad, ktorý sa začal v roku 2021, sa týka súladu s predpismi po uplynutí konečnej lehoty 31. decembra 2015.

Aktuálne postúpenie veci súdu sa vzťahuje na povinnosti, ktoré Slovensko malo splniť do priebežných lehôt stanovených v Zmluve o pristúpení, teda do 31. decembra 2010 a do 31. decembra 2012. Prípady sú od seba úplne oddelené. Slovensku sa okrem iného aj pomocou spolufinancovania zo zdrojov EÚ od začatia týchto postupov v prípade nesplnenia povinností podarilo dosiahnuť súlad s pravidlami vo viacerých aglomeráciách.

„Dodržiavanie smernice je síce v prvom rade zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov, Slovensko však prostredníctvom projektov politiky súdržnosti profituje z nezanedbateľného financovania z prostriedkov EÚ,“ objasnila EK.