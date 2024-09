Taraba musí vláde predložiť návrh zmeny zákona, odstrániť má nedostatky vo vodárenských spoločnostiach

Vláda SR uložila podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi predložiť na rokovanie vlády návrh zmeny zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Návrh zákona by mal odstrániť nedostatky zistené kontrolou vo vybraných vodárenských spoločnostiach, ktoré vykonal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Kľúčové zmeny

Medzi kľúčové zmeny vyplývajúce so správy NKÚ, ktoré by mal Taraba zapracovať do návrhu zákona, zahŕňajú zakotvenie predkupného práva štátu k akciám vlastneným obcami a mestami vo vodárenských spoločnostiach v prípade ich dispozície.

Toto právo by sa malo vzťahovať aj na cenné papiere vydané vodárenskými spoločnosťami, ktorých akcionármi sú subjekty verejného práva. Vlastníkmi akcií týchto spoločností by mohli byť len obce, mestá a štát, čím by sa vylúčili združenia právnických osôb.

Ocenenie majetku vodárenských spoločností

Návrh by mal tiež zakotviť povinnosť použitia účelovej finančnej rezervy výlučne na obnovu infraštruktúry, a upravuje legislatívu týkajúcu sa použitia finančných prostriedkov získaných vodárenskými spoločnosťami z regulovaných činností.

Tieto prostriedky by mali byť použité výlučne na účely spojené s touto regulovanou činnosťou a primeraný zisk by mal byť použitý v súlade so zákonom.

Okrem toho by mala byť legislatívne zavedená povinnosť oceniť majetok vodárenských spoločností jeho reálnou hodnotou. Návrh by mal tiež zavádzať prísnejší mechanizmus kontroly a udeľovania sankcií za nedodržiavanie zákona. Taraba má predložiť tento návrh vláde do 60 dní po stredajšom rokovaní vlády.