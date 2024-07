Tvrdenia o privatizácii vody sú lož, NKÚ a Progresívne Slovensko podľa VVS šíria len konšpirácie a strach medzi občanmi

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) zverejnila otvorený list, v ktorom vyzvala predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho, aby prestali šíriť ničím nepodložené konšpirácie a strach medzi občanmi Slovenska.

Klamlivé a zavádzajúce tvrdenia

Ako VVS v liste uviedla, Andrassy 27. júla 2023 po porade s expremiérom Ľudovítom Ódorom vyhlásil: „Myslíme si, že to, čo sa deje na východnom Slovensku, ohrozuje do budúcna dodávky pitnej vody a tými krokmi, ktoré sa v súčasnosti dejú v rámci týchto inštitúcií sa ohrozuje aj fungovanie verejnej korporácie. Môže nastať až skrytá privatizácia.“

Podľa VVS a jeho Klubu akcionárov sú tieto tvrdenia ničím nepodložené, zavádzajúce a klamlivé. VVS v liste pripomenula, že Ústavou garantované vlastníctvo podzemných vôd a vodných tokov patrí štátu a nemôže byť privatizované.

Zneisťovanie občanov

„V posledných mesiacoch sa k tvrdeniu Andrassyho pridal Šimečka a ďalší poslanci Národnej rady SR za PS. Tí spoločne verejne vyhlasovali, že nie len dodávky pitnej vody na východnom Slovensku sú ohrozené, ale je ohrozený život každého jedného obyvateľa Slovenska,“ uviedla VVS s tým, že rovnako zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách jasne uvádza, že ich vlastníkom môže byť len subjekt verejného práva, teda predovšetkým obec. „Privatizáciu vodárenských spoločností, skrytú alebo nejakú inú, teda zákon vylučuje. Strašenie akousi skrytou privatizáciou a tým, že vodovody sa dostanú do súkromných rúk, je teda opäť lož,“ napísali v otvorenom liste.

VVS tiež upozornila, že Šimečka a Andrassy by mali svoje funkcie vykonávať s dôstojnosťou, vážnosťou a dôverou občanov Slovenska. „Prestaňte zneisťovať občanov Slovenska neopodstatnenými vyhláseniami a zastrašovaním. Koniec koncov, nabádajú Vás k tomu okrem nás i Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Klub 500, Asociácia vodárenských spoločností a Odborový zväz drevo, lesy, voda,“ uzavrela VVS v liste.

Politický zápas

„VVS, a.s. už 3. júla vyhlásila, že je apolitická spoločnosť, jej akcionármi je takmer 700 miest a obcí, ktorých štatutári a poslanci sú z celého politického spektra. Preto sa odmietame nechať vtiahnuť do politického zápasu a rovnako vyzývame politikov, aby vodárne na svoj politický boj nezneužívali,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Stanislav Prcúch.

Poslancov zároveň vyzval, aby sa zdržali šírenia falošných poplašných správ o ohrození zásobovania pitnou vodou, o vydieraní cenami vody či lží o skrytej privatizácii VVS, a.s.. „Vyzývame ich, aby si fakty týkajúce sa našej spoločnosti najprv overili priamo u nás, kým s nimi vystúpia na verejnosti,“ dodal Prcúch.

Hrozba privatizácie vody

Na Slovensku podľa Progresívneho Slovenska hrozí skrytá privatizácia vody a vláda sa len nečinne prizerá. Opozičné hnutie to tvrdí v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu.

„V PS dlhodobo upozorňujeme, že na Slovensku nemá vodovod pol milióna ľudí a viac ako milión nemá ani kanalizáciu. Toto sú hrozivé čísla a teraz navyše hrozí, že aj tí, ktorí bezpečný prístup k pitnej vode majú, oň môžu prísť. Hrozí totiž skrytá privatizácia vody a verejných vodovodov,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.

Skrytá privatizácia časti alebo celej vodárenskej spoločnosti má byť spojená s vykupovaním akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti cez dlhopisový program Voda spieva prostredníctvom samospráv. Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy svojou správou v parlamente pripomenul, že toto riziko je ešte zintenzívnené 10 miliardovým investičným dlhom do našej kritickej infraštruktúry.