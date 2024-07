Na Slovensku nie je pripojených na vodovod vyše pol milióna ľudí, tvrdia progresívci a ukazujú na vládu

Viac ako po milióna ľudí na Slovensku nie je pripojených na vodovod a súčasná vláda nie je schopná konať.

Uviedla to poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Jana Hanuliaková s tým, že vláda v tomto smere postupuje veľmi pomaly a túto neschopnosť konať zastiera za prázdne frázy a ohlasovanie budúcich ohlásení.

Vyhlásia výzvu za 29 miliónov eur

Ako Hanuliaková pripomenula, vláda na poslednom zasadnutí sľúbila, že do marca 2025 predloží národný plán budovania vodovodov a kanalizácií.

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie do konca júla vyhlási výzvu za 29 miliónov eur. Tieto peniaze stačili na jeden projekt v Kolárove, kde sa na kanalizáciu pripojilo 8335 obyvateľov. Prípadne by to pokrylo 36 vodovodov, aký vybudovali v Gregorovej Vieske so 146 obyvateľmi. Za 29 miliónov eur sa pripojí len zlomok ľudí bez vodovodu,“ zdôraznila Hanuliaková.

Poslanec Michal Sabo (PS) doplnil, že v roku 2024 sú tu stále dôchodcovia, ktorí chodia s džbánom po vodu.

„Často pri tom obchádzajú lavičku s pripojením na internet,“ podotkol poslanec a vyzval ministrov, aby načúvali starostom, ich špecifickým potrebám a skúsenostiam.

Kanalizácia pre každého v roku 2060

Hnutie ďalej uviedlo, že ak by pripájanie ku kanalizácii pokračovalo aktuálnym tempom, tak by k nej mal každý občan prístup v roku 2060.

„Štátny tajomník ministerstva regionálneho rozvoja Michal Kaliňák tvrdí, že voda a kanál musia byť samozrejmosťou, nie niečím výnimočným. Pýtam sa teda, prečo ani po dvanástich rokoch vlád Smeru nemá viac ako pol milióna Slovákov a Sloveniek bezpečný prístup k pitnej vode,“ uzavrel Sabo.