Ako vyzeralo predvianočné upratovanie? Etnologička Nádaská prezradila tajomstvá predkov

Vianočné zvyky patria z pohľadu poznania slovenských tradícií a ľudového zvykoslovia k jedným z najbohatších. Ide o obdobie plné zaujímavých rituálov a úkonov. Snúbia sa tu elementy predkresťanského – solárneho kultu spojené s vítaním znovu sa rodiaceho slnka a neskoršie kresťanské oslavy narodenia Božieho syna.

Prelínanie pohanských a kresťanských sviatkov spôsobilo v štvrtom storočí nášho letopočtu slávenie narodenia Ježiša Krista na 25. december a to aj z toho dôvodu, že kresťanstvo postupne celkom prirodzene nahradilo pohanské sviatky a zvyky kresťanskými. K obdobiu Štedrého dňa sa viazalo veľa zvykov, ale mnohé úkony boli viazané už na obdobie adventu – teda 4-týždňovej prípravy na samotný sviatok Božieho narodenia.

Každá vec musela byť na svojom mieste a požičané sa vracalo

K príprave na Vianoce patrilo vianočné upratovanie, ktoré bolo dominantné aj v minulosti – skrátka v domácnosti, ale i v celom hospodárstve muselo byť všetko čisté, vápnom sa bielili interiéry domu, vymazala sa hlinená podlaha, drevené dlážky sa vydrhli lúhom, umyli sa obloky, každá vec musela byť na svojom mieste. Posledné dni pred Vianocami sa každý snažil vrátiť požičané náradie a predmety.

Upratovanie našich prastarých mám nebolo tak jednoduché

Počas adventu sa všetko opralo. A také pranie v minulosti bola poriadna drina. Veď sa pralo ručne v korytách, pri veľkom praní a zváraní posteľného prádla to veru bola robota aj na dva – tri dni. Oprané prádlo sa muselo máchať v potoku, čo v zime vôbec nebolo jednoduché a príjemné ( veru naše prastaré mamy by vedeli rozprávať…). Prádlo a bielizeň sa musela vysušiť, vyžehliť a uložiť na svoje miesto. Izby sa vyzametali, hospodárske budovy sa vyčistili a dbalo sa, aby počas vianočných sviatkov neviseli šaty na klinci, lebo ten, koho by boli, by mohol do roka zomrieť….Počas sviatkov platil zákaz akejkoľvek práce. Napríklad sa nemalo šiť, tkať a priasť, rúbať drevo. Aj dobytok sa opatril s viacdňovým posunom. Robilo sa okolo neho len to najnutnejšie – teda dostal poživeň a vodu.