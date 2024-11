Násilie na ženách na Slovensku eskaluje, Progresívne Slovensko vyzýva Suska k činom (video)

Násilie na ženách eskaluje a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) to zjavne nezaujíma. Vyhlásila to poslankyňa Zuzana Števulová (PS). Hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného na ženách upozornilo na potrebu riešenia rodovo podmieneného násilia.

Hnutie sa aj tento rok zapája do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Ako informoval predseda PS Michal Šimečka, chystajú sériu diskusií, edukatívnych aktivít a mediálnych výstupov.

Návrh úpravy trestného zákona

Najdôležitejšie sú však podľa neho návrhy ich zákonov, ktoré sa týkajú tejto dôležitej témy. Hnutie súčasne zdôraznilo, že niekoľko žien na Slovensku ročne zomrie rukou svojho partnera. PS chce preto ešte na aktuálnu schôdzu parlamentu predložiť návrh úpravy trestného zákona, ktorý by mohol viesť k tomu, že bude na Slovensku menej obetí.

„Ženy tvoria viac ako polovicu obyvateľstva, polovicu voličstva, a je absurdné, aby sa politici len tak prizerali, ako ženy čelia diskriminácii, dostávajú horšiu prácu či nižšie platy. To, čo je však najhoršie, je to, že čelia aj hrubému násiliu,“ upozornil Šimečka s tým, že štát tento problém systematicky ignoruje a ženy nedostávajú pomoc.

„Samozrejmosť, s akou ženy dlhé roky znášajú násilie a spoločnosť sa na to len prizerá, je hrôzostrašná. Miera tolerancie násilia u nás naozaj presahuje všetky hranice,“ zdôraznila poslankyňa Lucia Plaváková (PS) a poukázala na výsledky prieskumu, ktoré hovoria o tom, že len 29 percent ľudí si myslí, že by žena mala odísť zo vzťahu po prvom fyzickom útoku.

Každý piaty Slovák si myslí, že by žena mala strpieť fyzické útoky

„Ak sú v domácnosti deti, s odchodom nesúhlasí ešte väčšia časť populácie. Každý piaty Slovák si myslí, že by žena mala strpieť fyzické útoky od partnera na týždennej báze. Každý štvrtý Slovák si myslí, že by verbálne útoky mala žena tolerovať na dennej báze. To sú strašidelné dáta. Verbálne útoky ženy zároveň vo zvýšenej miere zažívajú aj v online prostredí,“ priblížila Plaváková. Ako doplnila, ide o problém globálneho rozmeru, a preto sa mu aktívne venujú aj na pôde Európskej únie.

„Na Slovensku sa však nachádzame v situácii, keď vláda a koaliční predstavitelia nevedia problém pomenovať a riešiť ho, ale sami sa na ňom aktívne podieľajú. Nekonečný cyklus násilia a jeho toleranciu v spoločnosti musíme zastaviť,“ vyhlásila Plaváková.

2 400 prípadov násilia na ženách a dievčatách

Poslankyňa Beáta Jurík (PS) doplnila, že za minulý rok polícia eviduje 2 400 prípadov násilia na ženách a dievčatách. Zväčša pritom ide o domáce a sexuálne násilie. Poslankyňa upozornila, že je to v priemere sedem prípadov za deň.

„Koľko je ale takých, o ktorých vôbec nevieme?“ dodala Jurík s tým, že politici na Slovensku nerobia nič pre to, aby sa to zmenilo.

„Nerobíme nič pre to, aby sme násiliu predchádzali a efektívne pomáhali obetiam, aby sa mohli domôcť spravodlivosti. Túto pomoc poskytuje občiansky sektor, ktorý je či už ľudsky alebo finančne poddimenzovaný,“ upozornila poslankyňa s tým, že v PS už návrhy, ktoré by zlepšili situáciu predkladali.

Redefinícia znásilnenia

„Najmä čo sa týka redefinície znásilnenia tak, aby bola naša zastaralá úprava dnes postavená na báze absencie súhlasu. Taktiež upravujeme premlčaciu dobu. Zároveň navrhujeme, aby domáce násilie bolo zahrnuté do trestného zákona. Momentálne nie je, čo znemožňuje efektívne stíhanie tohto závažného porušenia ľudských práv,“ priblížila Jurík a pokračovala, že navrhujú aj úpravu, ak ide o týranie blízkej osoby, kybernásilie a tiež samotnú vraždy ženy.

„Je to prvýkrát, čo na Slovensku niekto navrhuje pridať do Trestného zákona vraždu ženy. My to považujeme za skutočne dôležité, pretože bez takejto definície nie je možné nastaviť efektívny systém predchádzania tejto najhoršej situácie, akú môžeme v oblasti rodovo podmieneného násilia zažiť,“ dodala poslankyňa.

Susko už má na stole jeden návrh

PS súčasne vyzvalo ministra spravodlivosti, aby na nič nečakal. Jurík pripomenula, že minister spravodlivosti Boris Susko má už na stole jeden návrh, ktorý pripravovala pracovná skupina pred niekoľkými rokmi a mohol by mu pomôcť nastaviť efektívny systém predchádzania a boja s rodovo podmieneným násilím. PS vyzvalo Suska, aby opätovne zriadil pracovnú skupinu, ktorá by bola medzirezortná a okrem občianskeho sektora by do nej boli prizvaní aj poslanci parlamentu.

„My na takomto zákone už teraz pracujeme s odbornou verejnosťou a chceme byť nápomocní v tejto pracovnej skupine. Žiadame o účasť v nej,“ doplnila Jurík. Poslankyňa Števulová súčasne podotkla, že rodovo podmienené násilie bude aj témou dnešného ľudskoprávneho výboru. Minister spravodlivosti sa však rozhodol, že na výbor nepríde.

„Nikoho ani neposlal za seba. Toto ukazuje, že napriek jeho opakovaným sľubom, že sa bude tejto situácii venovať, je preňho oveľa prednejšie to, aby dostal svojich kumpánov z väzenia. Násilie na ženách a pomoc obetiam násilia ho zjavne vôbec nezaujímajú,“ uzavrela Števulová a vyzvala Suska, aby vysvetlil, akým spôsobom chce ministerstvo pomôcť ženám a dievčatám, ktoré zažívajú násilie.