Policajná brutalita, atentát na premiéra aj dohoda s eštebákom. Šeliga sa pýta, prečo opozícia neodvoláva Šutaja Eštoka (video)

Podpredseda mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati a exposlanec Juraj Šeliga sa pýta parlamentnej opozície, prečo nekoná a neodvoláva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ako uviedol na utorkovej tlačovej konferencii, Progresívne Slovensko (PS) má k dispozícii 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, rovnako ako spolu Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa Šeligu pritom nekonajú, aj keď tvrdia, že Šutaj Eštok by mal vo funkcii skončiť.

Čo ešte treba?

„Pán predseda najsilnejšej opozičnej strany (predseda PS Michal Šimečka, pozn. SITA) povedal – dávame čas pánovi Ficovi, ktorý by mal odvolať pána Eštoka do zasadnutia brannobezpečnostného výboru,“ citoval Šeliga s tým, že od zasadnutia výboru prešiel týždeň.

„Prečo opozícia neodvoláva Matúša Šutaja Eštoka?“ pýta sa Šeliga s tým, či „je tam nejaká hlúpa dohoda s Hlasom“ a či PS, SaS a KDH rozmýšľajú o skladaní koalície. „Má niekto strieľať na uliciach, alebo čo treba ešte na to, aby Šutaja Eštoka odvolávali,“ opýtal sa Šeliga.

Chyba za chybou

Minister vnútra pritom podľa Šeligu musí skončiť, pretože absolútne netuší, čo sa mu deje v rezorte. „Postrelili mu premiéra, skoro ho zabili, chvála Bohu, že to pán premiér prežil. Potom sa dohodol s eštébakom,“ skonštatoval exposlanec s poukazom na zmier s českým expremiérom Andrejom Babišom.

„Potom zabijú človeka na východnom Slovensku, a tvári sa, že s tým nič nemá. Policajti odchádzajú a on sa tvári, že to nie je jeho problém,“ zdôraznil Šeliga. Spolu s ministrom vnútra musí podľa Šeligu skončiť aj policajný prezident Ľubomír Solák, ktorý podľa neho robí „stabilizačné opatrenia voči svojim priateľom, bývalým spolužiakom a rodine, keď ich dosadzuje do funkcií“.