Na juhu stredného Slovenska vypadli niektoré rýchliky a osobné vlaky, cestujúci musia počítať s meškaním

Na gemerskej a novohradskej časti železničnej trate Zvolen – Košice na juhu stredného Slovenska sú obmedzenia. Pre práce na infraštruktúre v okolí Tornale, Lučenca a Rimavskej Soboty nejdú 24. a 25. júna niektoré rýchliky Gemeran jazdiace na linke medzi Zvolenom a Košicami, v utorok nepôjdu ani vybrané regionálne vlaky.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vopred upozornila cestujúcich, že miesto vlakov môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu, majú však počítať s meškaním vlakov dotknutých výlukami. V pondelok na úseku Tornaľa – Jesenské v okresoch Revúca a Rimavská Sobota sa obmedzenie dotklo štyroch rýchlikov v priebehu viac ako 4,5 hodiny.

Meškanie môže byť až 20 minút

Konkrétne vypadli spoje s odchodmi z Tornale smerom na Jesenké a Zvolen o 8:39, 10:39 a opačne z Jesenského do Tornale a Košíc o 10:54, 12:54. Náhradná doprava medzi Tornaľou a Jesenským zastavuje na rázcestí obce Číž.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 20 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ oznámila ZSSK.

V utorok sa výluka na úsekoch Blhovce – Lučenec a Blhovce – Hajnáčka v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec bude týkať v prvom prípade diaľkových vlakov a v druhom regionálnych. Nepôjdu tam dva rýchliky, ktoré majú odchody z Jesenského 9:07, Lučenca 9:47 do Zvolena ani spätne z Lučenca 10:12, Jesenského 10:53 smerom do Košíc. K dispozícii bude za ne náhradná doprava na trase Hajnáčka – Fiľakovo – Lučenec.

Náhradná doprava bez medzizastavenia

Cestujúcich na druhom uvedenom úseku neodvezú tri osobné vlaky – odchody majú z Hajnáčky 8:28, 10:28, z Blhoviec 8:35, 10:35 do Jesenského a opačne z Blhoviec 9:23, Hajnáčky 9:30 do Lučenca. Tieto vlaky jazdia na linke Lučenec – Jesenské a späť. Náhradná doprava medzi Hajnáčkou a Blhovcami bude bez medzizastavenia. Železničiari avizovali možné meškanie vlakov asi 15 minút.

Od 25. do 28. júna bude výluka aj na úseku Zlatno – Utekáč v okrese Poltár na vedľajšej regionálnej trati Lučenec – Utekáč. Počas štyroch dní od utorka do piatka tam nepôjdu štyri osobné vlaky premávajúce na tejto trati. Ide o spoje s odchodmi zo Zlatna 9:45, 11:45, s príchodmi do Utekáča 10:13, 12:13, ako aj opačne z Utekáča 10:22,12:22, resp. zo Zlatna 10:51, 12:51 do Lučenca.

Vlaky dotknuté výlukou

Náhradný autobus odvezie cestujúcich po trase so zastávkami Zlatno – Kokava nad Rimavicou, Vlkovo – Kokava nad Rimavicou – Utekáč. Vlaky dotknuté výlukou môžu meškať predbežne 15 minút.

Úseky Tornaľa – Jesenské (35 kilometrov), Blhovce – Lučenec (31 kilometrov) a Blhovce – Hajnáčka (6 kilometrov) sú súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov. Úsek Zlatno – Utekáč má 12 kilometrov, trať Lučenec – Utekáč 41 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.