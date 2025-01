Zachovajte údržbu ciest v pôvodnom režime, vyzývajú progresívci ministra dopravy Ráža. Tohto sa obávajú 

Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra dopravy, aby zachoval údržbu ciest v pôvodnom režime. PS vyjadrilo obavy z iniciatívy ministra dopravy Jozefa Ráža presunúť údržbu ciest prvej triedy na súkromníkov v rámci vládnej konsolidácie. Martin Pekár, odborník z PS na dopravu, tvrdí, že tento krok môže viesť k predraženiu nákladov a zaváňa osobitnými výhodami pre vybrané firmy.

„Vyzývame ministra dopravy, aby zachoval údržbu ciest prvej triedy prostredníctvom regionálnych správ ciest, tak ako to bolo doteraz. Centrálne obstarávanie, ktoré pre tento nápad preferuje minister Ráž, považujeme za riziko,“ povedal Pekár. PS upozorňuje, že regionálne správy ciest, riadené samosprávnymi krajmi, investujú všetky získané prostriedky priamo do opráv ciest, čo súkromné firmy nemusia robiť. Poslanec PS Marek Lackovič dodáva, že plánovaná zmena by mohla znížiť kvalitu ciest prvej triedy a negatívne ovplyvniť cesty druhej a tretej kategórie.

Ako vhodné riešenie Progresívne Slovensko navrhuje lepší spôsob spolupráce medzi ministerstvom dopravy a regionálnymi správcami ciest s jasne stanovenými pravidlami a väčšou transparentnosťou. Podľa Lackoviča predísť súčasným problémom by bolo možné pomocou lepšieho plánovania a technického riadenia.

„Slovenská správa ciest a ministerstvo dopravy musia prestať hrať hru na obeť neefektívneho systému. Pravdou je, že ich vlastné rozhodnutia vytvárajú problémy. Dalo by sa im predísť lepším plánovaním a väčšou transparentnosťou,“ uzavrel Lackovič.