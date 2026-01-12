Eurokomisár pre obranu sa už nechce spoliehať na USA: EÚ by mala zvážiť spoločnú armádu

Európska únia by mala zvážiť vytvorenie spoločnej vojenskej sily, ktorá by v budúcnosti mohla nahradiť americké jednotky rozmiestnené v Európe. V nedeľu to povedal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.
Podľa Kubiliusa by EÚ mohla vytvoriť stálu „európsku vojenskú silu“ s približne 100-tisíc vojakmi, ktorá by posilnila schopnosť kontinentu brániť sa bez priamej závislosti od Spojených štátov. „Ako nahradíme približne 100-tisícovú americkú stálu vojenskú prítomnosť, ktorá dnes tvorí chrbticu obrany Európy?“ položil otázku vo svojom prejave vo Švédsku.
Jeho návrh prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvolal obavy medzi spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) vyhláseniami o zámere prevziať kontrolu nad Grónskom, čo znovu otvorilo diskusiu o spoľahlivosti USA ako bezpečnostného garanta Európy.
Tieto obavy už prinútili viaceré európske krajiny zvýšiť výdavky na obranu, najmä v súvislosti s pokračujúcou hrozbou zo strany Ruska. Washington zároveň dlhodobo vyzýva európskych spojencov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, pričom naznačuje možný presun amerických síl smerom k Ázii a Číne. Myšlienka vytvorenia spoločnej európskej armády sa v EÚ objavuje už roky, no doteraz nenatrafila na širšiu podporu. Členské štáty sa totiž zdráhajú vzdať kontroly nad vlastnými ozbrojenými silami.
Kubilius, bývalý litovský premiér, zároveň navrhol vznik Európskej bezpečnostnej rady, ktorá by umožnila rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie o obrane. Jej členmi by mali byť kľúčové európske mocnosti, potenciálne vrátane Spojeného kráľovstva. „Európska bezpečnostná rada by mala 10 až 12 členov – stálych aj rotujúcich – a jej úlohou by bolo riešiť najdôležitejšie otázky obrany,“ uviedol.
Ako prvú prioritu takejto rady označil vojnu na Ukrajine. Podľa neho musí EÚ jasne definovať, ako chce zmeniť vývoj konfliktu tak, aby Kyjev neutrpel porážku. „Musíme mať jasnú odpoveď, ako EÚ zmení tento scenár. Práve preto potrebujeme Európsku bezpečnostnú radu už teraz,“ zdôraznil Kubilius.