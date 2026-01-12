Demokrati podnecujú násilie, tvrdí americká vláda v súvislosti s protestami proti zabitiu ženy imigračným agentom

Americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová v nedeľu obvinila demokratických politikov z podnecovania násilia voči imigračným pracovníkom v súvislosti s masovými demonštráciami, ktoré sa cez víkend uskutočnili v amerických mestách v reakcii na minulotýždňové zabitie 37-ročnej ženy federálnym agentom v Minneapolise.
„Podnecovali verejnosť. Nabádali k ničeniu a násiliu, aké sme v Minneapolise videli počas posledných dní,“ povedala Noemová. Zároveň zopakovala stanovisko administratívy, ktoré označilo Renee Nicole Goodovú, matku troch detí, za „domácu teroristku“.
Obvinenia odmietajú
Incident sa stal minulú stredu, keď agent imigračného a colného úradu ICE z bezprostrednej blízkosti zastrelil Goodovú, ktorá sa v aute pokúšala opustiť miesto, kde imigrační agenti vykonávali pouličnú raziu. Úrady tvrdia, že konal v sebaobrane.
Imigrační agenti v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročnú ženu, obyvatelia mesta vyšli do ulíc
Demokratickí predstavitelia vrátane guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya tvrdenie federálnej vlády odmietajú. Tvrdia, že zábery z miesta ukazujú, že Goodová od agenta odchádzala a nepredstavovala bezprostrednú hrozbu. Podľa Noemovej však demokrati „rozvášnili verejnosť“ a prispeli k nepokojom v meste.
Pokojné protesty požadujú dôkladné vyšetrovanie
Od stredajšej streľby tisíce ľudí pokojne protestujú a organizujú spomienkové pochody nielen v Minneapolise, ale aj ďalších amerických mestách, na ktorých požadujú dôkladné vyšetrenie incidentu, ktorí niektorí kritici označujú za vraždu.
Demokrati kritizujú, že vyšetrovanie vedie výlučne FBI bez účasti miestnych orgánov. Frey pre CNN uviedol, že proces musí byť nestranný a založený na faktoch. Zároveň označil za legitímne aj aktivity aktivistov, ktorí narúšajú podobné protiimigračné zásahy, pri akom zahynula Goodová.
„Samozrejme, zákony treba presadzovať, ale zároveň je nevyhnutné, aby sa boli ich uplatňovania a vymáhanie v súlade s ústavou,“ povedal. „Máme tu tehotné ženy, ktoré vláčia po uliciach. Máme tu stredoškolákov – mimochodom amerických občanov – ktorých odvážajú preč,“ dodal v narážke na protiimigračné operácie úradu ICE.