Bratislavská Dúbravka plánuje pokračovať v opravách komunikácií aj regulácii parkovania

Bratislavská Dúbravka sa vlani v rámci investícií zamerala najmä na zlepšenie verejného priestoru, dopravnej infraštruktúry a športových areálov.
Realizácia projektu Čistinka
Ako pre SITA uviedla hovorkyňa mestskej časti Danka Šoporová, medzi významné projekty patrila realizácia projektu Čistinka vrátane úprav jej širšieho okolia. Okrem samotného verejného priestoru zrevitalizovali aj asfaltovú plochu, ktorá slúži na hokejbal a ďalšie športové aktivity. Upravili tiež chodníky, schody a spevnené plochy.
„Výraznou investíciou je aj revitalizácia športového areálu pri Základnej škole (ZŠ) Beňovského, ktorá prebieha podľa projektovej dokumentácie a zahŕňa vznik nových športovísk, atletických plôch, osvetlenia a bezpečnostných prvkov,“ priblížila hovorkyňa. Súčasťou tohto rozvojového územia je aj projekt prístavby školy, ktorej otvorenie je plánované na september 2026.
Rozsiahle opravy komunikácií a chodníkov
Paralelne mestská časť realizovala rozsiahle opravy komunikácií a chodníkov vo svojej správe správe so zameraním na bezpečnosť, bezbariérovosť a kultiváciu verejného priestoru. „Súčasťou týchto zásahov bola aj príprava územia na zavedenie rezidenčného parkovania, vrátane nového dopravného značenia a úprav parkovacích režimov,“ dodala hovorkyňa.
V tomto roku sa Dúbravka sústredí na pokračovanie komplexných opráv komunikácií a chodníkov, ako aj na priebežné udržiavacie práce zamerané na bezpečnosť chodcov a motoristov. „Dôležitou témou bude aj pokračovanie príprav ďalších etáp rezidenčného parkovania v spolupráci s hlavným mestom a PAAS,“ spresnila ďalej hovorkyňa.
V oblasti verejných priestorov bude mestská časť naďalej spolupracovať s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy na projektoch, medzi ktoré patrí revitalizácia priestranstva v okolí Domu služieb a verejný priestor pred OC Saratov (oba projekty už začali, ich dokončenie je však plánované tento rok), vrátane súvisiacich dopravných a parkovacích úprav.