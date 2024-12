Vláda zdražením diaľničných známok preniesla podľa progresívcov ťarchu na ľudí

Dopady Ficovej drahoty už vo svojich peňaženkách medzi prvými pocítili mnohí slovenskí motoristi.

Drahšie diaľničné známky

„Za základnú diaľničnú známku pre vozidlo do 3.5 tony, platnú 365 dní, zaplatíme namiesto doterajších 60 až 90 eur. To je nárast o 50 %. V prepočte na kilometer diaľnic teda budeme už od zajtra platiť najviac spomedzi krajín V4. Vláda zvýšením cien diaľničných známok plánuje vybrať do štátneho rozpočtu dodatočných 45 miliónov eur ročne. A aj túto ťarchu preniesla na ľudí. Nemuselo to tak byť. Financie, ktoré vláda potrebuje na konsolidáciu, by sa dali nájsť, ak by ministerstvá šetrili na sebe,” upozorňuje poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargaš.

A pritom, len v oblasti štátneho IT by sa podľa samotného Ministerstva financií SR dalo ušetriť až 100 miliónov eur ročne, napríklad na prevádzke a rozvoji štátnych IT systémov. Analytici ministerstva dokonca ponúkajú aj konkrétny návod, ako by sa dalo šetriť, ale žiaľ, vláda sa týmito odporúčaniami neriadi.

„Ak by ministerstvá ušetrili na svojich IT výdavkoch aspoň polovicu toho, čo im odporúčajú analytici, nemuseli by ľudia platiť drahšie diaľničné známky. Je to jednoduchá matematika. Ale Ficovej vláde sa šetriť samej na sebe nechce”, dodáva Hargaš.

Zbytočné rozhadzovanie

Úspory by sa taktiež dali nájsť v nových IT projektoch, ktoré táto vláda rozbieha. Analytici vidia možné úspory v desiatkach miliónov eur – napríklad na projekte „Národný integrovaný cestovný lístok” by sa dalo ušetriť 8 miliónov, na projekte „IS Farmár ” ďalších 10 miliónov, na projekte „AM 2.0” taktiež 10 miliónov. Dohromady sa teda len v spomenutých projektoch tejto vlády zbytočne rozhadzuje viac ako 40 miliónov eur.

„Verím, že každý človek na Slovensku si pri kúpe diaľničnej známky na rok 2025 spomenie, prečo platí o 30 eur viac. Jednoducho preto, že vláda Roberta Fica odmieta šetriť sama na sebe a radšej celú konsolidáciu hodila na ľudí,” uzavrel Hargaš.