Husté sneženie komplikuje dopravu, polícia upozorňuje na obmedzenia na D1

Ako informuje polícia na sociálnej sieti, dôvodom je nepriaznivé počasie.
Aktuálne je na diaľnici D1 pri Trenčíne a Novom Meste nad Váhom znížená rýchlosť na 100 km/hod. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, dôvodom je nepriaznivé počasie.

Na území Žilinského kraja sú v súčasnosti všetky cesty prejazdné. Zároveň je však hlásené husté sneženie, ktoré môže znižovať viditeľnosť a zhoršovať jazdné podmienky. Husté sneženie a taktiež mínusové teploty komplikujú zjazdnosť ciest v banskobystrickom regióne. „V úseku diaľnice D1 od Popradu po Važec buďte mimoriadne opatrní. Aj napriek snahe cestárov situáciu zhoršuje silný vietor a sneženie,“ informuje ďalej polícia.

„Vodičov preto žiadame, aby jazdili opatrne, prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a sledovali aktuálne dopravné informácie,“ vyzývajú policajti.

