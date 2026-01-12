Nemecko a Izrael podpísali deklaráciu o bezpečnosti. Irán označili za medzinárodnú hrozbu

Izrael a Nemecko v nedeľu podpísali bezpečnostnú deklaráciu na rozšírenie spolupráce v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej obrany, oznámil úrad izraelského premiéraBenjamina Netanjahua. Dokument podľa neho reaguje na hrozby, ktoré predstavuje Irán a jeho spojenci.
V stanovisku sa uvádza, že „Irán a jeho zástupné skupiny – Hizballáh, Hamas a Húsiovia – ohrozujú nielen Izrael, ale aj regionálnu stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť“. Deklarácia podľa Izraela zakotvuje hlbokú spoluprácu s Nemeckom v kybernetickej bezpečnosti, boji proti terorizmu a pokročilých technológiách.
Teherán a ďalšie mestá zachvátili masové demonštrácie, ľudskoprávne organizácie hlásia obete
Dokument podpísali izraelský premiér a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt počas jeho návštevy v Izraeli.
Na stretnutí s Dobrindtom ešte pred podpisom deklarácie vyzval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Európsku úniu (EÚ), aby Iránske revolučné gardy označila za teroristickú organizáciu. Výzva prichádza v čase, keď sa v Iráne stupňuj masové protesty proti vládnemu režimu, počas ktorých štátne bezpečnostné zložky už zabili desiatky demonštrantov.