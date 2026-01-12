Nemecko a Izrael podpísali deklaráciu o bezpečnosti. Irán označili za medzinárodnú hrozbu

Ešte pred podpisom deklarácie vyzval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Európsku úniu (EÚ), aby Iránske revolučné gardy označila za teroristickú organizáciu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Foto: Archívne, SITA/AP
Izrael Iné správy Iné správy z lokality Izrael

Izrael a Nemecko v nedeľu podpísali bezpečnostnú deklaráciu na rozšírenie spolupráce v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej obrany, oznámil úrad izraelského premiéraBenjamina Netanjahua. Dokument podľa neho reaguje na hrozby, ktoré predstavuje Irán a jeho spojenci.

V stanovisku sa uvádza, že „Irán a jeho zástupné skupiny – Hizballáh, Hamas a Húsiovia – ohrozujú nielen Izrael, ale aj regionálnu stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť“. Deklarácia podľa Izraela zakotvuje hlbokú spoluprácu s Nemeckom v kybernetickej bezpečnosti, boji proti terorizmu a pokročilých technológiách.

Dokument podpísali izraelský premiér a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt počas jeho návštevy v Izraeli.

Na stretnutí s Dobrindtom ešte pred podpisom deklarácie vyzval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Európsku úniu (EÚ), aby Iránske revolučné gardy označila za teroristickú organizáciu. Výzva prichádza v čase, keď sa v Iráne stupňuj masové protesty proti vládnemu režimu, počas ktorých štátne bezpečnostné zložky už zabili desiatky demonštrantov.

Viac k osobe: Alexander DobrindtBenjamin NetanjahuGideon Saar
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Blízky východ Deklarácia Kyberbezpečnosť Medzinárodná spolupráca Terorizmus
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk