Tamagoči oslavuje 30 rokov. Nostalgia láka aj novú generáciu

Japonská hračka Tamagoči, ktorá bola v 90. rokoch fenoménom na školských ihriskách, si aj po troch desaťročiach udržiava popularitu. Virtuálne zvieratká, o ktoré sa treba pravidelne starať, dnes oslovujú najmä nostalgických rodičov mladej generácie Z so záľubou v retro štýle.
„Vajce“ a „hodinky“
Od svojho uvedenia na trh sa po celom svete predalo viac ako 100 miliónov týchto vreckových plastových „vajíčok“, uviedla spoločnosť Bandai Namco.
Výrobca pri príležitosti 30. výročia predstavuje v Tokiu špeciálnu výstavu, ktorá mapuje vývoj Tamagoči od jednoduchých čiernobielych pixelových postavičiek až po dnešné farebné obrazovky a pripojenie na wifi.
Tamagoči, ktorého názov vznikol spojením japonských slov pre „vajce“ a „hodinky“, sa v ostatných rokoch stalo aj módnym doplnkom. Podľa Bandai Namco vzrástol predaj suvenírov a produktov súvisiacich s touto značkou od roku 2019 približne sedemnásobne.
Únik od sociálnych sietí
Medzi mladými fanúšikmi sú aj tí, ktorí Tamagoči vnímajú ako únik od sociálnych sietí. „Je to nostalgické a roztomilé, taká estetika z prelomu tisícročí,“ povedala pre AFP 15-ročná brazílska turistka Rafaela Miranda Freire. Zároveň dodala, že staršie hračky môžu byť zdravou alternatívou k neustálemu používaniu mobilov.
Digitálne zvieratká, ktoré treba kŕmiť, liečiť a upratovať po nich, rastú podľa starostlivosti používateľa, no pri zanedbaní môžu „zomrieť“. Aj preto sa Tamagoči dostalo do rebríčka 100 najvýznamnejších hračiek všetkých čias britského predajcu Hamleys, po boku značiek ako Lego či Rubikova kocka.
Takmer polovica všetkých predaných Tamagoči pochádza z Japonska, tretina z Ameriky. Značka však oslovuje aj rodičov, ktorí chcú svojim deťom sprostredkovať vlastné detské spomienky. „Myslel som si, že ich to budem musieť učiť, ale teraz oni učia mňa,“ povedal pre AFP americký scenárista Justin Piasecki, ktorý kúpil Tamagoči na Vianoce svojim dvom dcéram.