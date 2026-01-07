Ministerstvo dopravy poskytne na nové cyklotrasy v Trnavskom kraji takmer 15 miliónov eur

Všetky cyklotrasy by mali byť dokončené do konca marca.
Podmienky pre cyklistov mestách a obciach na Slovensku sa v prvých mesiacoch tohto roku opäť o niečo zlepšia. Samosprávy budú finišovať s výstavbou alebo rekonštrukciou cyklistickej infraštruktúry, na ktorú získali peniaze v tretej cyklovýzve financovanej z Plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo dopravy podporilo čiastkou 14,6 milióna eur v rámci tejto výzvy 22 projektov miest, obcí a Banskobystrického samosprávneho kraja.

V Trnavskom kraji sú vo výstavbe nové cyklotrasy na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici v Senici, stáť budú 843 tisíc eur, dokončené majú byť vo februári. Ďalšie cyklotrasy budú za 1,3 milióna eur v Hlohovci, predovšetkým v mestskej časti Šulekovo, a za 350 tisíc eur v Dolných Lovčiciach v okrese Trnava. V Leopoldove stavajú cykloparkovisko pri železničnej stanici a nadväzujúce cyklotrasy. Všetky by mali byť dokončené do konca marca.

Mesto Piešťany získalo peniaze na dôležitý cyklochodník na Ulici Pod Párovcami, v tomto prípade sa stavebné práce ešte nezačali, pretože verejné obstarávanie na zhotoviteľa nebolo úspešné. Ministerstvo dopravy podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča predĺžilo termín ukončenia tohto projektu s predpokladanou hodnotou 2,7 milióna eur do 31. mája, ktorý je možné stihnúť.

Ak sa podarí dotiahnuť do konca všetky projekty podporené z tretej cyklovýzvy, na Slovensku pribudne 34,5 kilometra nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás.

