Súd sa opäť pokúsi začať prejednávať kauzu Five Star Residence, obžalovaný je aj Kočner

Mestský súd Bratislava I sa v piatok 16. januára opäť pokúsi začať prejednávať spojené obžaloby v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj podnikateľa Mariana Kočnera. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Následne však dva termíny pojednávania museli byť odročené.
V máji minulého roku sa totiž členka senátu ospravedlnila pre zdravotné problémy. V októbri zase na súde chýbal jeden z obhajcov obžalovaných.
Predaj 17 bytov za euro
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky vo výške viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z.
Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia.
Celková cena takmer 17 miliónov eur
K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. „Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.“ vysvetlila polícia.
„Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala polícia.
Obhajcovia Kočnera v rámci svojej argumentácie poukazujú na porušenie jeho práva na obhajobu počas vyšetrovania, ku ktorému údajne prišlo, keď bol nezákonne odpočúvaný vo väznici v Leopoldove. Vo veci vedie trestné konanie policajná inšpekcia pre skutky zneužitia právomoci verejného činiteľa a vyzradenia dôvernej skutočnosti.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už po druhýkrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začne vo veci v poradí tretí proces.
V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Na Špecializovaný trestný súd bola tiež na neho podaná obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.