Sneh, vietor aj znížená dohľadnosť komplikujú dopravu, vodiči musia v niektorých oblastiach rátať s obmedzeniami

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Čerstvý sneh hrúbky 1 – 2 cm sa nachádza na D1 Važec – tunel Bôrik, D3 Čadca – Svrčinovec – Skalité, R3 obchvat Hornej Štubne, Sedliacka Dubová – Široká, Nižná – Tvrdošín a obchvat Trstenej a R4 obchvat Svidníka. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke.
Cesty nižších tried
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného, a zriedkavo aj zľadovateného snehu hrúbky 1 – 3 cm, miestami 4 – 5 cm, sa nachádza na vozovkách najmä v hornatejších oblastiach Slovenska.
Najnáročnejší úsek R2 je v prevádzke, cestári chystajú častejšie posypy a posilnili stredisko v Lučenci
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Javorník, Šturec, Donovaly, Kremnické Bane, Fačkov, Vyšehrad, Čertovica, Homôlka, Šútovce, Makov, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Príslop, Oravská Lesná, Huty a Podspády, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hr. 1 – 3 cm, a HP Štós a Vrchslatina, kde je zľadovatený sneh hrúbky 1 – 2 cm.
Obmedzenia a počasie
Cestári upozorňujú, že horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky. Zľadovatený sneh v hrúbke 4 – 5 cm je na cestách v okrese Dunajská Streda. V oblasti Čertovice fúka nárazový vietor. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. V okrese Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie.
Prešovskí cestári začali s úpravou úseku pri Spišskej Kapitule, v apríli 2024 tam zahynuli tri dievčatá
Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje. Cesta I/78 HP Príslop je uzatvorená pre vozidlá nad 12m dĺžky. Na ceste II/531 v úseku Muráň – Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky. HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.
Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno – Fačkovské sedlo a HP Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom – Krásnohorské Podhradie – Úhorná a cesta č. III/3227 v úseku Hrabušická Píla – križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania.