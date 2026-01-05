Diaľničiari odovzdali v roku 2025 motoristom niekoľko nových úsekov, tie odbremenili mestá o tisícky kamiónov denne

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v roku 2025 odovzdala motoristom niekoľko úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, pričom prevažnú časť tvorili mestské obchvaty. Tie výrazne odbremenili mestá od tranzitnej nákladnej dopravy, ktorá sa presunula mimo intravilánov. Nové dopravné ťahy priniesli miestnym obyvateľom čistejší vzduch, menej hluku a plynulejšiu dopravu.
Pokles tranzitnej dopravy
V lete uplynulého roka diaľničiari sprejazdnili obchvat Tvrdošína. Vďaka novej rýchlostnej ceste ubudlo z mesta približne 1 000 kamiónov denne, čo znamená medziročný pokles tranzitnej nákladnej dopravy o 71 percent. Výrazne sa tým odľahčila mestská infraštruktúra aj dopravné zaťaženie centra mesta.
Ďalším významným prírastkom do diaľničnej siete bol obchvat Košíc. Z intravilánu mesta hneď po otvorení vytiahol 3 000 kamiónov denne, čo predstavuje medziročný pokles tranzitnej nákladnej dopravy až o 90 percent v smeroch Miskolc – Prešov a Miskolc – Michalovce.
V novembri pribudol do prevádzky aj úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorý nadviazal na pokračujúci ťah R2 v oboch smeroch.
„Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Údaje z nášho mýtneho systému ukazujú, že krátko po otvorení prešlo na rýchlostnú cestu až 94 percent nákladnej dopravy. Ide o takmer 1 700 kamiónov denne, ktoré dovtedy jazdili po ceste I/16. Pre nákladnú dopravu ide jednoznačne o významné zvýšenie dopravného komfortu,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Tunel Višňové
Tesne pred sviatkami diaľničiari sprejazdnili aj dlho očakávaný obchvat Žiliny, vrátane tunela Višňové. Merania intenzít dopravy na tomto úseku plánuje NDS uskutočniť v najbližšom období.
Na základe doterajších údajov z mýtneho systému sa však predpokladá, že tunel Višňové bude denne využívať približne 3 700 nákladných vozidiel.
Počas celého minulého roka sa diaľničiari intenzívne venovali aj zlepšovaniu dopravy v bratislavskom regióne. Otvorením viacerých kľúčových vetiev budúcej križovatky diaľnic D1 a D4 bolo možné presmerovať tranzitnú nákladnú dopravu z mimoriadne vyťaženého Prístavného mosta. Bratislava sa tak odbremenila o viac ako 2 300 kamiónov denne.