Výstavba električkovej trate do Petržalky by mala byť hotová do konca roka

Predĺženie električkovej trate do Petržalky by malo byť hotové do konca roka, termín ukončenia jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave sa tak zatiaľ nemení.

„Robíme všetko pre to, aby bola trať dokončená do konca roka a aby električka previezla prvých cestujúcich na jar v roku 2025, po vybavení potrebných súhlasov na užívanie a dokončení stavebných objektov, ktoré s traťou bezprostredne súvisia,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca magistrátu Peter Bubla.

Pajštúnska ulica je uzatvorená

V súvislosti s výstavbou petržalskej električky je od pondelka uzatvorená Pajštúnska ulica, v úseku od Jantárovej ulice po križovatku s Brančskou a Tupolevovou, z dôvodu budovania priecestia električkovej trate. Práce majú byť ukončené do 30. novembra. Zároveň od pondelka spustili poslednú vetvu križovatky Lietavská a Jantárová cesta. Na Romanovej ulici začali minulý týždeň s pokládkou rozchodníka.