Rekonštrukcia mosta v Žilinskom kraji za viac ako 700-tisíc eur je hotová, práce finišujú aj na ďalších dvoch (foto)

Rekonštrukcia mosta v Trstenej (okres Tvrdošín) za takmer 734-tisíc eur je hotová. Ako informoval Žilinský samosprávny kraj, slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutočnilo za účasti predsedníčky žilinskej župy Eriky Jurinovej.

Rekonštrukcia takmer 46 metrov dlhého mosta ponad rieku Oravica prebiehala od tohtoročného apríla. Dvojpoľový predpätý most bol v zlom stavebno-technickom stave, nachádzal sa v piatom stupni zo sedemdielnej stupnice.

Most dostal celoplošnú izoláciu

„Kotvy predpätia, ktoré boli vystavené pôsobeniu vody a poveternostným vplyvom, boli skorodované a poškodené. Betónové a železobetónové časti boli rovnako poškodené, narušené koróziou. Vozovka na moste bola zvlnená, s trhlinami a poklesmi. V zlom stave boli betónové časti ríms aj zábradlie. Odvodňovacie zariadenia boli úplne zhrdzavené, nefunkčné a nosná konštrukcia poškodená vplyvom zatekania,“ ozrejmila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.

Zrekonštruovaný most v Trstenej v okrese Tvrdošín. Trstená, 11. november 2024. Foto: SITA/ŽSK

Most dostal nový asfaltový koberec, spolu s celoplošnou mostnou izoláciou. Zaťažiteľnosť mosta sa zvýšila z pôvodných 15 na 33 ton, a to vďaka tomu, že nosníky boli zosilnené voľnými predpínacími káblami. Po oboch stranách osadili na mostných rímsach oceľové zvodidlá. Práce vykonávala spoločnosť STRABAG, s. r. o.

ŽSK doplnil, že finišujú i práce na mostoch v Ústí nad Priehradou a Korytnici. „Prestavba mosta cez potok za obcou Ústie nad Priehradou (okres Tvrdošín) v dĺžke 28,75 metra sa začala koncom marca. V súčasnosti sa realizujú dokončovacie stavebné práce spojené s úpravou terénu a osadením bezpečnostných zariadení. Na moste bol v druhej polovici októbra položený asfaltový koberec. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, čo je šiesty stupeň zo sedemdielnej stupnice. Hlavnou príčinou bol zdegradovaný betón opôr a krídel, nedostatočná alebo chýbajúca priečna výstuž v mostovke a neodvodnené priestory za oporou,“ priblížila župa.

Mostný zvršok bol zdegradovaný

Prestavba bola realizovaná za úplnej uzávery. Nový most by mal mať nosnosť 32 ton a po oboch stranách by naň mali pribudnúť zvodidlá. Práce vykonáva rovnaký zhotoviteľ, ako v prípade mosta v Trstenej, ich cena je viac ako 1,1 milióna eur.

Opravou prechádza aj most cez potok Medokýš v Liptovskej Osade – časť Korytnica (okres Ružomberok). Ako uviedla Tisoňová, mostný zvršok bol zdegradovaný a bolo nutné odstrániť ho a vybudovať nový most. Pôvodný most bol v šiestom stavebno-technickom stupni, čo znamená „veľmi zlý“ stav. Ide o jednopoľový most s dĺžkou bezmála 10,5 metra.

„Most sa nachádza na jedinej prístupovej komunikácií do miestnej časti Korytnica, z toho dôvodu bolo potrebné vybudovať dočasné premostenie a obchádzkovú trasu,“ uvádza ŽSK. Obchádzku za viac ako 47-tisíc eur zhotovila spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

„Aktuálne je už na vybudovanom moste zrealizovaná asfaltová vozovka, prebiehajú práce spojené s osadením bezpečnostných zariadení a terénne úpravy. Ukončenie stavebných prác predpokladáme v druhej polovici novembra,“ dopĺňa žilinská župa. Stavebné práce mala na starosti spoločnosť ZANDER, spol. s.r.o., cena je vyše 164-tisíc eur.

Výrazne im pomáhajú eurofondy

„V rokoch 2018 – 2023 sme v Žilinskom kraji zrekonštruovali 86 mostov. V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti v kraji 160 mostných objektov. Celkovo sme od roku 2018 do opráv mostov a ciest investovali približne 100 miliónov eur a potrebovali by sme minimálne ešte ďalších 100 miliónov,“ uviedla Jurinová.

Zdôraznila, že z hľadiska stavu mostov je Žilinský kraj na tom lepšie než iné župy, čo potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad. Žilinská županka podotkla, že najviac stojí odstraňovanie defektov na mostoch a cestách, s ktorými ich dostali do vlastníctva od štátu.

„Vážnym problémom sú práve mosty vo veľmi zlom stave, čo je stavebno-technický stupeň šesť,“ poznamenala Jurinová a dodala, že pri rekonštrukciách im výrazne pomáhajú eurofondy.

„V súčasnosti máme pripravené, a verím, že budúci rok zrealizujeme projekty na rekonštrukciu mostov v Bešeňovej, Štiavniku a v obci Bystrička. V súčasnosti na most v Bešeňovej prebieha verejné obstarávanie a na ostatné mosty jeho príprava,“ uzavrela.