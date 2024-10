Rekonštrukcia mosta ponad železničnú trať v Štrbe sa blíži ku koncu, pre osobnú dopravu ho otvoria na konci októbra

Rekonštrukcia mosta ponad železničnú trať v obci Štrba v okrese Poprad sa už blíži ku koncu. Pre osobnú dopravu ho otvoria vo štvrtok 31. októbra od 17:00. Informovala o tom obec na sociálnej sieti. Projekt za 3,2 milióna eur tam Prešovský samosprávny kraj spustil v marci tohto roka, v rámci neho pôvodný viac ako 90-ročný most zbúrali a postavili úplne nový.

Termín uvedenia mosta M6579 do predčasného užívania v utorok na stretnutí podľa samosprávy uviedol dodávateľ stavby. Vo štvrtok most síce otvoria pre osobnú dopravu, ale riadený bude svetelnými signalizačnými zariadeniami, teda semaformi. Naďalej však ostáva dopravné značenie pre obchádzku.

Následne bude v utorok 5. novembra most v čase od 10:00 do 14:00 z dôvodu záťažových skúšok uzavretý. Úplne otvorený most pre všetky autá i pre chodcov smerujúcich k vlakovej zastávke – smer Žilina bude od piatka 22. novembra. Zároveň z miesta odstránia semafory a dopravné značenia.

Pôvodný most na ceste tretej triedy viedol ponad železničnú trať medzi Svitom a Štrbou a bol jedným z najstarších v kraji. Jeho stav bol už veľmi zlý. Výstavbu nového realizoval kraj prostredníctvom Operačného programu Slovensko, práce financuje z eurofondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.