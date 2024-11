Problémy s dopravou v Trnave "kruháče" neriešia, mesto chce viaceré prebudovať na klasické križovatky so semaformi

Kruhové križovatky už nie sú riešením problémov s dopravou v Trnave. Radnica chystá prebudovanie viacerých kruhových križovatiek v meste na križovatky riadené svetelnou signalizáciou. Pri súčasnej intenzite dopravy na niektorých cestách by mali byť takéto križovatky viac priepustné.

Mesto Trnava momentálne vo verejnom obstarávaní hľadá projektanta na riešenie troch takýchto križovatiek v okolí nákupnej zóny City Park.

Čísla sú veľmi podstatné

„Dali sme si spraviť dopravno – kapacitné posúdenie a dali sme ho pripomienkovať všetkým dotknutým inštitúciám. Dopravný tok na Trstínskej by to malo zlepšiť až o viac ako 30 percent. To sú veľmi podstatné čísla, ktoré sme ani sami neočakávali,“ povedal viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo.

Trnava investovala veľké peniaze do inteligentného riadenia dopravy v meste, práve kruhové križovatky sú podľa Krajča problémom, pretože sú v podstate neriadené a dopravu „upchávajú“.

Trnava plánuje vrátiť na priesečné terajšie kruhové križovatky Ružindolská – Suchovská – Moyzesova, Trstínska – Cukrová – Ružindolská a Trstínska – City Park – Kaufland. Na druhej strane, práve v týchto dňoch finišuje výstavba novej kruhovej križovatky Bottova – Študentská.

Nevzdávajú sa ani bus pruhov

V budúcnosti chce zmeniť aj vôbec pre prvú kruhovú križovatku v meste, ktorá je už 25 rokov na Zelenečskej ulici.

Vedenie mesta sa ešte stále nevzdáva ani myšlienky vybudovania bus pruhov, ktoré by boli určené pre autobusy a taxíky. V prvej fáze by to malo byť len jednoduché riešenie zmenou dopravného značenia na Hospodárskej a potom aj Spartakovskej ulici. Druhou fázou bude riešenie stavebnými úpravami nielen na týchto, ale aj na ďalších uliciach v okolí centra mesta.