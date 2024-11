Kamióny nesmú predbiehať, no aj tak to robia. Čo takýmto vodičom hrozí?

Vodiči na diaľniciach dôverne poznajú situáciu, keď musia výrazne znížiť svoju rýchlosť, pretože sa pred nimi v ľavom jazdnom pruhu objaví kamión, snažiaci sa predbehnúť iné vozidlo.

Za volantom si ponadávame obzvlášť vtedy, ak sa kamión snaží predbiehať iný kamión, a obaja tak idú takmer identickou rýchlosťou vedľa seba. Rozdiel v ich rýchlosti je častokrát len dva či tri kilometre za hodinu. Nejaký čas teda trvá, kým sa cesta opäť uvoľní.

Kamionistom za predbiehanie hrozí pokuta

Kamionistom, ktorí však na diaľnici predbiehajú iné vozidlá, hrozí pokuta. Policajti na to upozornili na sociálnej sieti a hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková pre agentúru SITA spresnila, že v tomto prípade vodičovi kamiónu hrozí v blokovom a v rozkaznom konaní pokuta do výšky 150 eur.

„V správnom konaní je to od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,“ upozornila polícia. Kamionisti ignorujúci zákon obmedzujú premávku, ohrozujú iných vodičov a vedia spomaliť premávku aj o niekoľko minút.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Polícia kontroluje diaľnice nepretržite

Zákon o cestnej premávke totiž hovorí, že vodič vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

Takéto správanie kamionistov je preto klasifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Polícia ubezpečila, že sa tým v rámci svojich kontrol aktívne zaoberá. Ako policajti priblížili, zákaz predchádzania sa kontroluje v rámci bežného výkonu služby, ktorý je na diaľniciach a rýchlostných cestách nepretržitý.