Polícia upozornila verejnosť na viaceré úplne uzávierky ciest v Trenčianskom kraji

Trenčianska polícia upozornila verejnosť na viaceré úplné uzávierky ciest v Trenčianskom kraji.

V súvislosti s vykonávaním opráv ciest III. triedy bude od 18. júla do 19. júla uzavretá cesta III/1895 Peťovka – križovatka s cestou s II/516 (km 00,000 – 00,650), od 22. júla do 23. júla cesta III/1894 Petrova Lehota – križovatka s cestou II/516 (km 00,000 – 00,750) a od 24. júla do 27. júla cesta III/1887 Horná Súča – Krásny Dub (km 00,250 – 01,650).

Úplné uzávierky ciest budú v čase od 07:30 do 19:30. Informovala polícia na sociálnej sieti.