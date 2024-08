Počas víkendu pokračujú práce na moste Pustý hrad, pripravte sa na dopravné obmedzenia

Počas víkendu pokračujú práce na moste Pustý hrad, prvýkrát od svojho vzniku prechádza zásadnou opravou. Komplexná rekonštrukcia viac ako sedemstometrového mosta, ktorá začala v máji, je rozdelená do dvoch etáp.

Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), počas nadchádzajúceho víkendu bude prebiehať oprava vozovky za mostným objektom v smere na Bratislavu, z toho dôvodu bude v dňoch 3. – 4. augusta do polnoci uzavretý zjazd z cesty I/16 na cestu I/66 smerom na Banskú Bystricu. Predpokladané ukončenie prác je do konca októbra tohto kalendárneho roka.

Obchádzková trasa

Počas prvého augustového víkendu budú v dňoch 3. a 4. augusta pokračovať práce na rekonštrukcii mosta Pustý hrad, ktoré si tak vyžiadajú ďalšie obmedzenia.

„Prebiehať bude oprava vozovky za mostným objektom v smere na Bratislavu. Pre zníženie nevyhnutného zdržania počas obmedzení sú navrhnuté alternatívne trasy. Obchádzková trasa bude počas víkendu presmerovaná cez mesto Zvolen a bude jasne vyznačená dočasným prenosným dopravným značením,“ priblížila NDS.

Oprava strategického mosta Pustý hrad je jedna z najväčších tohtoročných investícií smerujúcich do opráv a skvalitnenia mostov. Z dôvodu minimalizovania dopravných kongescií sú opravné práce rozdelené do dvoch etáp, pričom je vždy zachovaný jeden prejazdný pruh.

Nevyhovujúci technický stav

Národná diaľničná spoločnosť v máji informovala, že dôvodom opravy viac ako sedemstometrového mosta na ceste I/16 je jeho nevyhovujúci technický stav, prejavujúci sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, porušením mostnej izolácie a následnou degradáciou nosnej konštrukcie.

Celková investícia do obnovy predstavuje 3,75 milióna eur bez dane pridanej hodnoty (DPH). NDS uzavrela zmluvu na opravu mosta Pustý hrad koncom apríla so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia so sídlom v Bratislave.