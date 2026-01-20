Ruské barbarské útoky by mali byť budíčkom pre svetových lídrov v Davose, vyzýva šéf ukrajinskej diplomacie

Ukrajinský minister zahraničných vecíAndrij Sybiha v utorok vyhlásil, že najnovšie ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny by mali byť prioritou programu pre svetových lídrov, ktorí sa stretávajú na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose.
„Putinov barbarský útok z dnešného rána je budíčkom pre svetových lídrov v Davose: podpora pre ukrajinské obyvateľstvo je nevyhnutná,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie. Zároveň vystríhal, že bez trvalého mieru pre Ukrajinu nebude v Európe mier.
Genocída proti ženám, deťom a starším
Po najnovšom ruskom nočnom leteckom útoku na ukrajinskú metropolu ostalo pri hlbokých vonkajších mrazoch bez dodávok tepla viac než 5-tisíc obytných domov.
V Kyjeve je po nočných ruských útokoch viac než 5-tisíc budov bez vykurovania
„Vojnový zločinec Putin pokračuje v genocídnej vojne proti ženám, deťom a starším,“ napísal v reakcii Sybiha na sociálnych sieťach. Doplnil, že ruské sily zasiahli energetickú infraštruktúru v najmenej siedmich ukrajinských regiónoch a vyzval spojencov, aby posilnili jej systémy protivzdušnej obrany.
Podľa prezidentaVolodymyr Zelenskyj ruské sily odpálili „významný počet balistických a riadených striel“ a „viac než 300 útočných dronov“. „Takmer polovica Kyjeva je momentálne v tme,“ uviedla námestníčka ministra zahraničných vecí.
Údery na energetiku po celej Ukrajine
Dnešný útok sa odohral len niekoľko dni po doteraz najrozsiahlejšom údere na kyjevskú energetickú infraštruktúru z 9. januára, po ktorom úrady vyzvali obyvateľov na dočasnú evakuáciu.
Polovica domov v Kyjeve je bez kúrenia. Kličko vyzval ľudí, aby opustili mesto
Podľa úradov v západoukrajinskej oblasti Rivne oznámili, že samostatný útok na „kritickú infraštruktúru“ pripravil o elektrinu 10‑tisíc domácností. Šéf administratívy Odeskej oblasti informoval, že ruský dron narazil do obytného domu a boli zasiahnuté aj energetické zariadenia. Vo regióne Poltava na východe Ukrajiny miestne úrady uviedli, že útok spôsobil požiar v priemyselnom závode.
Vojnové zločiny
Od začiatku invázie Rusko pravidelne útočí na ukrajinskú energetickú sústavu, pričom útoky stupňuje najmä v zimných mesiacoch, čo má podľa Kyjeva slúžiť na podkopanie morálky obyvateľstva a oslabenie odporu. Moskva tieto obvinenia popiera a tvrdí, že mieri výlučne na vojenské ciele.
Ruské útoky na ukrajinskú energetiku sú zločiny proti ľudskosti, uviedla ukrajinská bezpečnostná služba
Za útoky na ukrajinskú energetickú sieť vydal Medzinárodný trestný súd zatykače na dvoch vysokých ruských vojenských predstaviteľov. Podľa súdu sa útokmi dopustili vojnového zločinu, keďže boli navrhnuté tak, aby spôsobili ujmu ukrajinským civilistom.