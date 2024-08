Oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania značne obmedzia dopravu v Banskej Bystrici

Počas trvania prípravy osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ako aj v čase ich konania, bude v centre Banskej Bystrice a priľahlom okolí upravený dopravný režim.

Nácvik vojenskej prehliadky

Ako informuje Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora, vodiči a verejnosť budú o obmedzeniach informovaní prostredníctvom dopravného značenia. Pre návštevníkov bude zabezpečená kyvadlová doprava, ako aj záchytné parkoviská.

Pre nácvik vojenskej prehliadky sa dopravné obmedzenia začnú v nedeľu 25. augusta, kedy bude uzavretá cesta I/69 spájajúca Banskú Bystricu a Zvolen od 13:00 do 4:00 a banskobystrická nábrežná komunikácia I/66 v úseku od SC Európa po Lion Car od 16:00. V smere od Zvolena do Banskej Bystrice bude od 14:00 do 4:00, prípadne do ukončenia nácvikov, uzatvorená aj rýchlostná cesta R1.

Dopravné obmedzenia

Z rovnakého dôvodu je potrebné počítať s úpravou dopravného režimu i v nasledujúcich dňoch. Vo štvrtok 29. augusta, v deň celoštátnych osláv, bude komunikácia I/69 uzavretá medzi 13:00 až 22:00, cesta I/66 a R1 od 14:00 do 22:00, prípadne do ukončenia podujatia.

„V súvislosti s oslavami SNP bude zákaz vjazdu a parkovania platiť od polnoci 28. augusta do 29. augusta do 23:00 na uliciach J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulská, Kuzmányho a Národná. Uzavreté bude aj Námestie Štefana Moysesa, so zákazom vjazdu od Bakossovej ulice. Uzávera v uvedených dňoch platí aj na viaceré parkoviská, a to medzi Domom kultúry a cestou I/66, na Štefánikovom nábreží a pred budovou Ozbrojených síl SR, od odbočky ulice Československej armády,“ konkretizuje Strelec s tým, že časť dopravných obmedzení bude pokračovať pre oslavy Dňa Ústavy SR a Dňa kroja aj v nedeľu 1. septembra tohto roka.

Úprava MHD

Pre návštevníkov osláv bude súčasne zabezpečená kyvadlová doprava z Radvaň parku do centra a späť. Zvoz a odvoz účastníkov osláv bude realizovaný z parkovísk na Zvolenskej ceste, konkrétne z Radvaň parku, OBI a OC TESCO, ako aj z parkoviska na Tajovského ulici pred LIDL-om.

V čase osláv je potrebné počítať s úpravou premávky MHD a prímestskej autobusovej dopravy. Obmedzenia týkajúce sa konkrétnych liniek MHD a prímestských spojov sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva obrany SR. Dostupné sú aj na webových portáloch dopravcov – Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen.