V Štátnom parku Handlová sa bude búrať, MH Invest vyhlásil výberové konanie

MH Invest zverejnil vo vestníku oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na búracie práce v Štátnom parku Handlová. Predpokladaná cena je 4 916 916,64 eura pričom financovanie môže byť zabezpečené z fondov EÚ. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 10:00 hod 24. februára 2026.
Príprava na budúce využitie
Predmetom zákazky je realizácia búracích prác všetkých objektov a spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú na „Dolnej terase“ v areáli Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., na ulici Štrajková 1, Handlová. Zastavaná plocha areálu je približne 44 530 m2, a je tvorená spevnenými plochami a rôznymi budovami.
MH Invest zmení bývalé banské areály v Handlovej na priemyselný park
Cieľom realizácie búracích prác je odstránenie všetkých objektov z daného územia s účelom jeho prípravy na budúce využitie pre nové investície v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Príprava územia predstavuje kľúčový predpoklad pre podporu príchodu nových investorov do regiónu.
Spoločnosť MH Invest je 100 % dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. MH Invest realizuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných a strategických parkov na základe poverenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pripravuje strategické parky v Hornej Strede, Rimavskej Sobote, Sabinove, Handlovej a v Šuranoch.