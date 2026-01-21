Trump: USA zmetú Irán z povrchu Zeme, ak by sa Teheránu niekedy podarilo spáchať atentát na amerického lídra

„Trump vie, že ak sa proti nášmu vodcovi natiahne ruka agresie, tú ruku nielen odsekneme, ale aj zapálime ich svet a nenecháme im žiadne bezpečné útočisko,“ povedal predtým v utorok iránsky generál.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump zopakoval varovanie, že USA Irán „zmetú z povrchu Zeme“, ak by sa Teheránu niekedy podarilo spáchať atentát na amerického lídra. Irán a Spojené štáty si v ostrej výmene odkazov pohrozili rozsiahlou vojnou, ak by došlo k atentátu na lídra jednej z krajín.

„Mám veľmi prísne pokyny. Ak sa niečo stane, zmetú ich z povrchu Zeme,“ povedal Trump v utorok v rozhovore pre televíziu News Nation, keď reagoval na otázku o hrozbách zo strany Iránu namierených proti jeho životu.

Iránsky generál hovoril o „ruke agresie“

„Trump vie, že ak sa proti nášmu vodcovi natiahne ruka agresie, tú ruku nielen odsekneme, ale aj zapálime ich svet a nenecháme im žiadne bezpečné útočisko,“ povedal predtým v utorok iránsky generál. Reagoval tak na akékoľvek hrozby voči najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu.

Iránsky teokratický režim čelí najväčším protestom od islamskej revolúcie v roku 1979. Podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA počet obetí protestov dosiahol najmenej 4 029.

Obetí môže byť výrazne viac

Upozorňuje však, že skutočný počet obetí môže byť výrazne vyšší. Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií. Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením Chameneího.

Mnohí ľudia z iránskej diaspóry po celom svete, vrátane laureátky Nobelovej ceny za mier v exile Širín Ebádíovej, vyzvali Spojené štáty, aby proti vládnucemu režimu zasiahli.

