Trump: USA zmetú Irán z povrchu Zeme, ak by sa Teheránu niekedy podarilo spáchať atentát na amerického lídra

Americký prezident Donald Trump zopakoval varovanie, že USA Irán „zmetú z povrchu Zeme“, ak by sa Teheránu niekedy podarilo spáchať atentát na amerického lídra. Irán a Spojené štáty si v ostrej výmene odkazov pohrozili rozsiahlou vojnou, ak by došlo k atentátu na lídra jednej z krajín.
„Mám veľmi prísne pokyny. Ak sa niečo stane, zmetú ich z povrchu Zeme,“ povedal Trump v utorok v rozhovore pre televíziu News Nation, keď reagoval na otázku o hrozbách zo strany Iránu namierených proti jeho životu.
Iránsky generál hovoril o „ruke agresie“
„Trump vie, že ak sa proti nášmu vodcovi natiahne ruka agresie, tú ruku nielen odsekneme, ale aj zapálime ich svet a nenecháme im žiadne bezpečné útočisko,“ povedal predtým v utorok iránsky generál. Reagoval tak na akékoľvek hrozby voči najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu.
Iránsky teokratický režim čelí najväčším protestom od islamskej revolúcie v roku 1979. Podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA počet obetí protestov dosiahol najmenej 4 029.
Obetí môže byť výrazne viac
Upozorňuje však, že skutočný počet obetí môže byť výrazne vyšší. Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií. Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením Chameneího.
Mnohí ľudia z iránskej diaspóry po celom svete, vrátane laureátky Nobelovej ceny za mier v exile Širín Ebádíovej, vyzvali Spojené štáty, aby proti vládnucemu režimu zasiahli.