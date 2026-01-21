Na Bernabéu tentoraz ovácie postojačky. Real Madrid sa nezastavil ani na sekundu a Monaku nadelil „šestku“

Real Madrid si v utorok večer výrazne uľavil. Po napätých dňoch a rozpačitých výkonoch prišla futbalová explózia – Monako schytalo v Madride debakel 1:6. Kylian Mbappé dvakrát skóroval proti klubu, kde sa prvýkrát dostal do svetiel reflektorov, Vinícius Júnior žiaril a tím pod novým trénerom Álvarom Arbeloom vyslal jasný signál – Real je späť.
Mbappé otvoril skóre už po piatich minútach a neskôr pridal druhý presný zásah. Po góle sa francúzska hviezda dokonca ospravedlnila hosťujúcim fanúšikom Monaka. Mbappé má momentálne fantastickú formu a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca Ligy majstrov. Jeho dva zásahy boli už desiatym a jedenástym gólom v prebiehajúcej edícii súťaže.
Toto je môj Vinícius, vravel Tchouaméni
Vinícius Júnior mal večer ako z filmu. Počas víkendového ligového zápasu ho vlastné publikum vypískalo, no tentoraz sa z piskotu rýchlo stal potlesk. Brazílčan nielen skóroval nádherným zakončením do šibenice, ale podieľal sa aj na ďalších troch góloch. „Posledné dni boli veľmi komplikované – pre všetkých, ale hlavne pre mňa kvôli piskotu a tomu, že o mne všetci hovorili,“ priznal Vinícius. „Snažím sa dať všetko za tento dres a za klub, ktorý mi toho toľko dal.“
Nový tréner Álvaro Arbeloa si pripísal druhé víťazstvo od prevzatia mužstva a jeho zverenci predviedli ofenzívny koncert. Skórovali aj Jude Bellingham a Franco Mastantuono, jeden gól si dal Monaco samo, keď loptu do vlastnej bránke tečoval Thilo Kehrer. „Tento zápas vyhrali hráči – svojím úsilím a kvalitou,“ povedal Arbeloa. „Veľmi sa mi páčil ich prístup, mentalita a ambície. Presne toto chcú fanúšikovia Realu Madrid vidieť.“
Na Bernabéu sa hral obojstranne ofenzívny futbal. Obe mužstvá sa dohromady prezentovali až 45 streleckými pokusmi. Po štvrtom góle Realu sa však Monako prakticky rozpadlo. Vinícius po svojom presnom zásahu objal trénera Arbelou priamo na ihrisku, čo len podčiarklo zmenu atmosféry. „Toto je môj Vinícius,“ vyhlásil stredopoliar Aurélien Tchouaméni. „Keď hráme dobre, ľudia, ktorí sem prídu, sú veľmi šťastní. Dnes to bola skvelá noc na Bernabéu.“
Teatrálny Bellingham
Hostia síce dokázali znížiť po chybe Daniho Ceballosa, no Real odpovedal aj na tento moment. Jude Bellingham obišiel brankára a uzavrel skóre na 6:1, pričom oslavu poňal teatrálne. Gestom naznačil prípitok – ako narážku na klebety o jeho nočnom živote v Španielsku. Symbolicky tak Real Madrid nielen rozdrvil súpera, ale vysmial sa aj všetkým pochybnostiam.
Víťazstvo posunulo „biely balet“ na priebežné druhé miesto ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026 a výrazne posilnilo jeho šance na priamy postup do osemfinále. Po turbulentnom období prišla odpoveď, akú Madrid potreboval – hlučná, presvedčivá a plná hviezdnej kvality.