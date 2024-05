Košický a Prešovský kraj zavedú od augusta v autobusovej doprave zmeny, pravidelné cestovanie má byť výhodnejšie

Samosprávne kraje na východe Slovenska, v rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému, spustia predplatné cestovné lístky a prestupné cestovné lístky. Zmeny začnú platiť v auguste.

Cestovanie pre pravidelných cestujúcich v autobusovej regionálnej doprave tak má byť výhodnejšie.

Zavedú zónovú tarifu

Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, autobusovú dopravu na východnom Slovensku čakajú zmeny v druhoch a sadzbách cestovného.

Košický a Prešovský samosprávny kraj zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie novinky ako prestupný lístok, alebo časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

„Regionálne autobusy využívajú na prepravu do školy a do práce denno-denne tisíce pravidelných cestujúcich, ktorí za to doposiaľ neboli odmeňovaní. Zmena tarify bude výhodná práve pre týchto cestujúcich, keďže ponuku lístkov rozšírime o výhodné predplatné cestovné. Čím viac budú cestovať, tým menej zaplatia v prepočte na jednu cestu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, podľa ktorého je snahou zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou a motivovať cestujúcich k jej častejšiemu využívaniu.

Územie východného Slovenska bude rozdelené na tarifné zóny, pričom cena cestovného sa bude odvíjať od počtu prejdených zón.

Niekoľko praktických výhod

Územná platnosť takýchto lístkov bude určená vybranými tarifnými zónami, s výnimkou celosieťových lístkov, ktoré budú platné na celom území východného Slovenska.

„Zmena tarify prináša niekoľko praktických výhod. Okrem predplatných lístkov je to najmä jednorazový prestupný lístok na dvojicu spojov, vďaka ktorému cestujúci s dopravnou kartou zaplatí za cestu s prestupom rovnakú cenu ako pri priamom spojení. Zónová tarifa, ktorú v prvej fáze uplatníme v autobusovej doprave, konečne vytvorí možnosť rozšírenia integrácie na železničnú dopravu a mestské dopravy tak, aby na konci dňa mohli východniari cestovať verejnou dopravou v našej časti Slovenska na jeden cestovný lístok,“ informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Výhradne dopravná karta

Kraje upozorňujú, že s ohľadom na skracovanie času vybavovania cestujúcich, bude nosičom prestupných a predplatných lístkov výhradne dopravná karta.

Nákup jednorazového neprestupného lístka ostane rovnaký ako doposiaľ, zvýraznia sa však cenové rozdiely pri platbe z dopravnej karty oproti platbe v hotovosti alebo z bankovej karty.

V súčasnosti používané dopravné karty vrátane preukazu ISIC, zostávajú naďalej v platnosti. Zmeny začnú platiť v auguste.