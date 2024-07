Národniari chcú predĺžiť lehoty STK, zmeny by sa mali týkať nových aj ojazdených vozidiel

Lehoty technickej a emisnej kontroly vozidla sa budú zrejme meniť. Slovenská národná strana (SNS) plánuje po lete prísť so zmenami potrebných zákonov, ktoré predĺžia lehoty STK a EK.

„Nové auto ide na technickú kontrolu po štyroch rokoch, a my to chceme citlivo zdvihnúť na päť rokov,“ povedal na tlačovej besede predseda SNS Andrej Danko.

Zmeny by mali nastať aj pri jazdených vozidlách. Tie by mali chodiť na STK každé tri roky, v súčasnosti sú to dva roky.

„Jazdené autá nebudú po dvoch rokoch, ale dajme tomu po troch rokoch a upravia sa aj jednotlivé úkony. Vezmite si, že miera nehodovosti je v promile, kedy je nehoda spôsobená kvôli technickému stavu vozidla. Čiže je to šikanózne. Musíme sa pozrieť na tie euronormy, lebo nie sme národ, aby sme si tu pomaly každé tri roky kupovali nové auto,“ povedal poslanec za SNS Rudolf Huliak.

Pravidelné kontroly STK a EK sa týkajú všetkých motoristov. Pre nesplnenie si zákonnej povinnosti hrozia pokuty. Pri nových vozidlách, motocykloch, či malých nákladných vozidlách sa STK v súčasnosti vykonáva prvýkrát po štyroch rokoch. Následne každé dva roky.