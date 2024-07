Z bodu A do bodu B s jedným lístkom bez ohľadu na prostriedok či prestupy. Ministerstvo pripravuje veľkú zmenu vo verejnej doprave

Ministerstvo dopravy SR (MD SR) chce zjednodušiť a zatraktívniť verejnú dopravu. Plánuje preto umožniť nákup jednotného cestovného lístka na vlaky a autobusy. Takýto lístok by pokryl cestu z bodu A do bodu B v rámci celého Slovenska bez ohľadu na dopravný prostriedok či prestupy.

Odhadované investičné náklady vo výške 20,4 mil. eur s DPH zahŕňajú vývoj aplikácie, prepojenie existujúcich systémov krajov a dopravcov a nákup označovačov do vozidiel. K tomu treba prirátať priemerne 4,2 mil. eur ročne na prevádzku. Upozornil na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Potrebné je zjednotiť tarify

Projekt vychádza z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý chce prilákať viac ľudí do verejnej dopravy.

„Podarí sa to vtedy, ak sa občanom zjednoduší cestovanie. Na to nestačí len vytvoriť aplikáciu na jednotný cestovný lístok. Potrebné je aj zjednotiť tarify dohodou so samosprávnymi krajmi ako objednávateľmi regionálnej dopravy. Inak sa môže stať, že budú súčasne existovať tarify v krajoch aj jednotná národná tarifa a lístok na rovnakú trasu sa bude dať kúpiť za rozdielnu sumu,“ upozornil ÚHP.

Keďže míľnikom plánu obnovy je mať integrovaný systém aspoň v šiestich krajoch, odporúča útvar prioritne sa venovať zavedeniu jednotnej tarify pre vlaky a prímestskú dopravu. MD SR by sa za týmto účelom malo zamerať na prípravu potrebnej vyhlášky.

Nákup jednotného lístka vopred

Vzhľadom na termín míľnika plánu obnovy navrhuje útvar začať so základnou alternatívou podľa štúdie, ktorá umožní cestujúcim kúpiť si jednotný lístok vopred. Na trhu už na to existujú hotové riešenia. Ak sa po nevyhnutných úpravách nasadí niektoré z nich, urýchli to plány mať jedno miesto na nákup lístka viacerých dopravcov.

Nebude síce možné platiť za prejdené kilometre až po absolvovaní cesty, čo ale míľnik plánu obnovy nepožaduje. Navyše by bolo nutné kúpiť nové označovače do vozidiel za 8,3 mil. eur a zavedenie služby by trvalo dlhšie.

„Odporúčame tiež aktualizovať harmonogram a aj na základe prehodnotenia zvoleného riešenia spresniť náklady, ktoré sú zatiaľ len expertným odhadom. Tým sa vyšle jasný signál trhu, aké riešenie a ceny MD SR očakáva. K službe ‚Pay as you Go‘ s platbou za skutočne zrealizované cesty na konci dňa bez nutnosti kúpiť si lístok vopred sa v prípade záujmu cestujúcich odporúčame dopracovať neskôr podľa časových a finančných možností,“ dodáva ÚHP.