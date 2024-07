Na prešovskom „Apolle“ začali s osadením 180-tonovej mostnej konštrukcie, prácu robí špeciálny žeriav z Česka (video+foto)

V Prešove vo štvrtok začali s osádzaním mostnej konštrukcie na ulici Lesík delostrelcov. Prvú 55-tonovú časť mosta, ktorý bude podobný bratislavskému Mostu Apollo, osadili špeciálnym žeriavom privezeným z Českej republiky.

Celú mostnú konštrukciu s váhou viac ako 180 ton a rozpätím 30 metrov osadia do konca tohto týždňa a v nasledujúcich dňoch ju budú spájať.

Ako v tejto súvislosti uviedol Stanislav Bačenko, riaditeľ spoločnosti Metrostav DS, a. s. – oblasť Východ, ktorá je zhotoviteľom stavby, ide o finálnu a najdôležitejšiu fázu celej, viac ako polročnej rekonštrukcie mosta.

Položenie hlavného nosníka

„Prvou etapou tejto fázy bude položenie prvého hlavného oceľového oblúkového nosníka, ktorý bude vážiť približne 55 ton. Následne počas víkendu budeme klásť druhý nosník. V priebehu ďalšieho týždňa budeme ich stabilizovať priečnikmi a budeme celú konštrukciu zvárať dokopy tak, aby jej únosnosť zabezpečovala bezpečnú a plynulú prevádzku,“ uviedol Bačenko s tým, že ide o technologicky náročnú záležitosť.

„Celá oceľová časť bude vážiť 182 ton. Táto oceľová konštrukcia vydrží podľa životnosti aspoň sto rokov,“ uviedol dodávateľ konštrukcie Ján Roman.

Osadeniu mosta predchádzala v predošlých troch fázach preložka inžinierskych sietí, búranie starého mosta a zakladanie nového.

„Finalizácia nosnej konštrukcie je jedna z tých najkrajších fáz, lebo sa blížime k cieľu, a to je koniec októbra, kedy chceme tento most spustiť do prevádzky,“ dodal Bačenko s tým, že osadenie mostnej konštrukcie vykonáva špeciálny žeriav s ramenom dlhým 35 metrov.

Žeriav z Čiech

„Je to jeden z najväčších kolesových, nie priehradových žeriavov na Slovensku a v Čechách. Má nosnosť až 700 ton a taký na Slovensku podľa našich informácií ani nie je, preto je tento z Čiech,“ vysvetlil riaditeľ zhotoviteľa. V Čechách sa vyrábala aj samotná konštrukcia mosta.

Denne na stavbe podľa Bačenka pracuje 40 ľudí. Zatiaľ nezaznamenali žiadne nepredvídané okolnosti. Aktuálne sú v rámci časového harmonogramu v týždňovom predstihu, ovplyvňuje ich ale teplé počasie.

„Keďže prebieha zváranie nosnej konštrukcie a oceľová konštrukcia v tomto počasí nechladne tak rýchlo, ako by sme predpokladali, tak v tomto máme trošičku zdržanie. Je to technologická vec, snažíme sa ju odstrániť tým, že sme tu do deviatej – desiatej večera, keď sú už tie teploty iné,“ vysvetlil Bačenko.

Dodal, že práce prebiehajú bez vylúčenia železničnej dopravy, ktorá pod mostom naďalej premáva. So Železnicami SR práce koordinujú.

Najdrahší most za posledných 10 rokov

Ako pripomenul riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Marcel Horváth, pre krajskú samosprávu je to najdrahší most za posledných minimálne desať rokov.

Stavba stojí 4,1 milióna eur, pričom 3,9 milióna eur predstavuje spoločné financovanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, štátu a PSK. Zvyšných zhruba 120-tisíc eur hradí mesto Prešov, ktoré financovalo odstránenie lávok.

„Konštrukcia sa teraz bude ešte celý mesiac sceľovať. Potrebujeme aj také teploty, aby sme ju spriahli s betónom tak, aby dotvarovanie konštrukcie fungovalo z titulu teplôt prirodzene, aby potom pnutie nespôsobilo na moste problémy,“ vysvetlil Horváth.

Rekonštrukcia potrvá do októbra

S rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove začal PSK v polovici marca. Pôvodný, dnes už neexistujúci most z roku 1968 sa nachádzal podľa statického posudku v stupni ohrozenia číslo 6, teda veľmi zlý. Denne po ňom prešlo približne 22-tisíc vozidiel.

Rekonštrukcia, spojená s výstavbou nového mosta, potrvá do konca októbra, keď by mali skončiť aj rozsiahle dopravné obmedzenia. Nový most bude mať dĺžku premostenia 30 metrov a šírku 24 metrov, vrátane chodníkov pre peších.