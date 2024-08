Most pri Bystranoch čaká kompletná rekonštrukcia, pre súčasný zlý technický stav je nutná aj demolácia

Most cez Klčovský potok pred obcou Bystrany na Spiši čaká v budúcnosti kompletná rekonštrukcia. Dôvodom je jeho zlý technický stav. Most z roku 1961 chcú zbúrať a na jeho mieste postaviť nový. Vyplýva to zo zámeru, ktorý Správa ciest Košického samosprávneho kraja predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové orientačné náklady na tento zámer sú 1,5 milióna eur bez DPH.

Most, ktorý je súčasťou cesty druhej triedy II/536 medzi Bystranmi a mestom Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves, vykazuje viaceré poruchy.

„Vzhľadom na súčasný veľmi zlý technický stav mosta je navrhnutá kompletná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa odbúranie celej konštrukcie vrátane spodnej stavby a výstavbu nového mosta na mieste súčasného,“ píše sa v zámere. Kraj v zámere plánuje popri výstavbe mosta aj realizáciu preventívnych protipovodňových opatrení.

Zatiaľ len predpokladaný začiatok výstavby je marec budúceho roka, pričom práce by mali trvať približne rok a pol. Zámer počíta aj s výstavbou dočasného premostenia. „Demolácia konštrukcie mosta bude realizovaná po presmerovaní dopravy na dočasnú obchádzku cesty II/536,“ uvádza sa v zámere.