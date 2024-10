Modernizáciu železničnej trate Poprad-Tatry a Vydrník zastavili nájdené artefakty, archeológovia naďalej skúmajú terén (video)

Realizácia projektu obnovy železničnej trate medzi stanicami Poprad-Tatry a Vydrník aj naďalej pokračuje prípravnými prácami spojenými s plnením podmienok takzvanej geologickej úlohy a archeologickým prieskumom.

Po dvoch mesiacoch sa archeológovia presunuli z lokality Španí Háj do Gánoviec. Práve týmto územím totiž povedie preložka trate s estakádou. Podľa informácií riaditeľa odboru investorského Železníc Slovenskej republiky Štefana Sedláčka by archeológovia mali pokračovať v práci ešte približne dva mesiace.

Financovaná je aj z Únie

Modernizácia uvedenej trate patrí k najväčším železničným investíciám na Slovensku, na 14-kilometrový podtatranský železničný úsek pôjde takmer 369 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Financovaná bude zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Práce v úseku medzi Popradom a Vydrníkom sú prvou časťou projektu modernizácie železničnej infraštruktúry s názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“.

Našli nejaké artefakty

Hlavné stavebné práce sa v rámci tejto investičnej akcie majú začať po splnení spomínaných podmienok vyplývajúcich z geologickej úlohy.

„Archeológia nás zastavila na niekoľko mesiacov, ale je to podmienka stavby, teda to musíme rešpektovať. Našli sa tam nejaké artefakty. Nemáme inú možnosť len počkať, kým archeológovia skončia a odídu a my môžeme pokračovať v prácach,“ poznamenal Sedláček v októbri počas návštevy v Kežmarku pri príležitosti spustenia obnovy tamojšej budovy železničnej stanice.

Archeológovia v lokalite Španí Háj ešte v lete potvrdili nález polykultúrnej lokality. Evidujú odtiaľ konkrétne nálezy z doby bronzovej, sťahovania národov, i stredoveku.

Sústreďujú sa na Gánovce

Podľa archeologičky a vedúcej výskumu Barbary Zajacovej sa dali predpokladať, keďže lokalita je evidovaná v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenska. Po dvoch mesiacoch tam archeologické práce ukončili.

„Sústreďujeme sa teraz na Gánovce, kam sme sa presunuli. Natrafili sme na lokalitu, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou z doby železnej. Našli sme tu aj bronzovú ihlicu s viacnásobnou hlavicou,“ priblížila pre agentúru SITA Zajacová. Momentálne v Gánovciach podľa jej slov realizujú predstihovú sondáž.

„Na jej základe zistíme, či sa tam vyskytuje nejaká archeologická lokalita, ďalšie nálezy alebo nie. Ak nie, tak to pustíme ďalej stavbe,“ vysvetlila archeologička. Prípadné ďalšie nálezy totiž bude potrebné preskúmať. S prácami však archeológovia neskončia ani potom, nasledovať bude výskum v katastri Vydrníka.

Zvýšenie traťovej rýchlosti

Úsek pod Tatrami je súčasťou hlavnej domácej železničnej trasy Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Práce medzi Popradom a Vydrníkom majú byť pokračovaním modernizovaného úseku Lučivná – Poprad.

Cieľom stavby je prestavba existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej technického vybavenia a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov, a tým zlepšenia jej parametrov.

Modernizácia úseku umožní zvýšiť traťovú rýchlosť zo súčasnej trvalo obmedzenej na 80 kilometrov do 160 kilometrov za hodinu.

Najvýznamnejšie časti stavby

Youtubový kanál Popradská Okružná, ktorý sa zameriava na dopravu a stavby, práve v uplynulý týždeň zverejnil video približujúce modernizáciu spomínanej trate. Tá sa začína pri Vydrníku, kde v budúcnosti nadviaže ďalšia etapa do Markušoviec.

„Vyššia rýchlosť si vyžiada napriamenie trate a odstránenie úrovňových priecestí. Medzi najvýznamnejšie časti stavby patrí preložka trate pri Vydrníku, tunel Španí Háj, a preložka pri Gánovciach s estakádou. V Poprade bude zrušené priecestie na Levočskej ulici, ktoré nahradí podchod pre peších,“ popisuje video.

Odstráni sa dopravný lievik

Automobilovej doprave v Poprade poslúži nový prepoj medzi Levočskou a Kukučínovou ulicou a v pláne je aj výstavba okružnej križovatky pri Autonove na ceste I/18.

„Zrekonštruujú tiež železničný most nad frekventovanou Štefánikovou ulicou v Poprade. Cestný podjazd pod mostom sa rozšíri z dvoch na štyri pruhy. Odstráni sa tak významný dopravný lievik na ceste I/66, ktorý je v Poprade dlhodobým problémom,“ približuje situáciu youtubový kanál.

V súčasnom dvojpruhovom úseku sa totiž v čase dopravnej špičky tvoria kolóny, podjazdom pritom prechádza 20-tisíc áut denne. Pre uvedenú prestavbu bude podjazd uzavretý, mesto tak čakajú dopravné komplikácie. Pomôcť má v tomto prípade vytvorenie obchádzky cez diaľnicu. Jej úsek pri Poprade pred časom vyňali zo spoplatnených diaľníc.