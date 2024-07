Meškanie vlakov na Slovensku sa výrazne znížilo, napriek úspechu sa v letnom období môže situácia meniť

Podľa dát manažéra železničnej infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky, ktoré spracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, došlo na Slovensku k výraznému zníženiu priemerného meškanie vlakov pri medzikvartálnom porovnaní (Q2_2023 a Q2_2024) až o približne 18 percent.

Výrazné zlepšenie

Priamo o meškaniach vlakov len národného dopravcu vypovedajú informácie o plnení grafikonu vlakovej dopravy. Na základe údajov od začiatku roka Železničná spoločnosť dosiahla výrazné zlepšenia v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku.

Podielové plnenie (teda len za ZSSK) grafikonu v období január až jún 2024 dosiahlo priemerne 98,34 %, čo je citeľne lepšie ako v roku 2023 (97,69 %) a spĺňame objednávateľom prípustný limit meškania na úrovni minimálne 97,5 %. Tieto výsledky odrážajú úspešné úsilie spoločnosti v optimalizácii znižovania meškaní.

Jednotky KISS a Panter

„V Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa od začiatku roka výrazne zamerali na plynulosť dopravy. Ide najmä o investície do nových vlakov a moderných technológií. Do prevádzky sme zaviedli nové vozidlá s modernými bezpečnostnými systémami, ako sú jednotky KISS a Panter, ktoré umožňujú rýchlejšiu jazdu a znižujú pravdepodobnosť meškania. Moderné technológie sme implementovali aj do ďalších vlakov, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť a rýchlosť vlakových spojov. Aj vďaka tomu sa na sieti slovenských železničných tratí zlepšila presnosť vlakových spojení, kde došlo k zníženiu meškania vlakov v cieľovej stanici, pri porovnávaní 2. kvartálu 2023 a 2. kvartálu 2024, v priemere takmer o dve minúty,” hovorí Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

Napriek tomuto úspechu sa v letnom období môže situácia meniť. Leto je špecifické napríklad pre zvýšený počet prác na tratiach, rekonštrukcií tratí, či porúch v súvislosti s nevyspytateľným počasím (dažďu a vetru). Tieto problémy sa netýkajú len slovenských železníc, ale aj zahraničných železníc, ktoré môžu prenášať meškania na slovenské územie.