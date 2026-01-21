Čierna diera Európy na desať rokov? Generál Macko varuje pred budúcnosťou slovenskej diplomacie

Generál Pavel Macko v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na webe sita.sk ostro zhodnotil smerovanie zahraničnej politiky Slovenska pod súčasnou vládou. Podľa neho nejde o premyslenú stratégiu, ale o chaotické reagovanie na momentálne nálady a politické výhody, čo môže mať dlhodobé následky pre postavenie krajiny v Európe aj vo svete.
Macko otvorene povedal, že si nerobí ilúzie o stabilizácii situácie. „Ja si nerobím ilúzie. Myslím si, že tento chaos bude pokračovať. Takéto vykrikovanie hesiel podľa aktuálnej nálady… Vidíme, ako vedia sami seba poprieť,“ skonštatoval. Ako príklad uviedol rýchle obraty v postojoch k zahraničným lídrom, ktoré podľa neho pôsobia nedôveryhodne a nečitateľne.
Generál poukázal najmä na protirečivé vyjadrenia čelných predstaviteľov vlády. „Podporovali Trumpa vo všetkom a ten istý politik, ktorý sa rozplýval nad tým, ako Trump bude spásou všetkého, tak teraz hovorí, že to bude katastrofa,“ uviedol Macko. Podľa neho takýto spôsob politiky signalizuje absenciu hodnôt a dlhodobej vízie.
Zároveň pripustil, že premiér Robert Fico môže v budúcnosti opäť pragmaticky meniť kurz. „Viem si predstaviť, že ak by tento trend prevládol a došlo k tomu, že to ľudia na Slovensku podporia, že Fico zrazu bude znovu to európske jadro, lebo to bude pre neho výhodné a hlavne, aby neostal niekde úplne mimo,“ povedal Macko. Takýto obrat by však podľa neho nebol výsledkom presvedčenia, ale čistej kalkulácie.
Napriek tomu generál očakáva pokračovanie politiky, ktorá Slovensku škodí. „Reálne si myslím, že bude pokračovať slovenská deštrukčná politika do takej miery, že bude veľmi ťažké pre kohokoľvek, kto príde po tejto vláde, znovu získať dôveru,“ varoval. Zdôraznil, že dôvera v diplomacii sa buduje desaťročia, no dá sa zničiť veľmi rýchlo.
Macko na záver pripomenul historickú skúsenosť Slovenska z 90. rokov, no upozornil, že dnešná situácia môže byť ešte vážnejšia. „Akonáhle dostaneme tú nálepku toho nespratníka, ktorý ani nevie, čo chce, ale kope okolo seba a robí všetkým zle… Teraz sa nám môže stať, že napriek všetkej snahe budeme desaťročie minimálne tou čiernou dierou,“ uzavrel. Podľa neho tak Slovensko riskuje dlhodobú izoláciu, z ktorej sa bude len veľmi ťažko spamätávať.