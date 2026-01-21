Do čoho investovať 100 eur mesačne? Porovnanie dobrovoľných príspevkov do 2. piliera, podielových fondov a ETF fondov

Nie každý investor môže investovať naraz desiatky tisíc eur. Zisťovali sme, kde by mal vložiť peniaze klient, ktorý chce pravidelne každý mesiac investovať 100 eur až do dôchodku, do ktorého pôjde o 15 rokov.
Pýtali sme sa odborníkov na investovanie čo by mu poradili z pohľadu výhodnosti poplatkov, zdanenia a výnosov, keď sa rozhoduje medzi týmito tromi možnosťami:
- Posielať 100 eur ako dobrovoľný prispevok do 2. piliera.
- Otvoriť si účet v niektorej online platforme obchodníkov s cennými papiermi alebo cez roboporadcu a investovať do ETF fondov.
- Investovať do klasického podielového fondu.
Navýšenie vkladov do 2. piliera
Druhý pilier je už na prvý pohľad nákladovo úsporná cesta investovania. Nízke poplatky, sú na úrovni 0,4 % ročne z priemernej ročnej výšky majetku v dôchodkovom fonde. Sú výrazne nižšie ako poplatky v klasických podielových fondoch, a aj nižšie ako poplatky pri ETF, ak investujete cez roboporadcu. Ak by ste investovali do ETF priamo cez brokera, poplatok by bol nižší ako 0,4%, no kvôli rôznej štruktúre poplatkov, porovanie je komplikovanejšie.
Navyše výnos sa pri výbere nezdaňuje, čo je pre dlhodobé sporenie plus. Výhodou je aj to, že ak si už v 2. pilieri sporíte, dobrovoľné príspevky si môžete posielať obyčajným prevodným príkazom. Nemusíte si otvárať žiaden investičný účet, ani sa nikde registrovať, vyberať cieľovú sumu, či investičnú stratégiu.
Na druhej strane, človek tu nemá takú voľnosť ako pri iných investičných riešeniach.
Dôchodkový systém je silno limitovaný legislatívou, ktorá sa na Slovensku mení vinou politikov častejšie, ako by si budúci dôchodca želal. Toto politické riziko sa nedá prehliadnuť ani eliminovať. „Vláda sa v budúcnosti v rámci konsolidačných opatrení môže pokúsiť zasahovať do fungovania 2.piliera, napríklad pokusmi o zmenu investičnej stratégie alebo výšky povolených vkladov či výberov,” varuje analytik Finaxu Timur Blentič. Dôchodkové úspory z 2. piliera si môžete vybrať až po dosiahnutí dôchodkového veku.
Analytik Portu Marek Malina vidí nevýhodu 2. piliera aj v tom, že je v ňom pomerne malý výber fondov.
Navyše pred koncom sporenia prichádza zo zákona automatické presúvanie úspor do konzervatívnejších fondov. „Pre niekoho to môže byť vítaná ochrana, inému môže prekážať, že o tom nerozhoduje sám,” hodnotí túto formu investovania country manager Amundi na Slovensku Miroslav Ovčarik.
ETF fondy
Fondy, ktoré sa obchodujú na burze, známe pod skratkou ETF, lákajú investorov nízkymi nákladmi a priamym prístupom na globálne trhy. Pre slovenského investora môže byť zaujímavé aj daňové oslobodenie po roku držby cenného papiera.
Veľkou výhodou ETF je veľa možností pri ich výbere. Lenže laik si ich nedokáže namixovať správne. „Je dobré vedieť, čo človek kupuje, poznať menové riziko, dividendovú politika, prípadne čo sú pákové ETF. To všetko sú parametre, ktoré môžu výsledok investovania do ETF výrazne ovplyvniť,” pripomína Ovčarik.
Pre skúseného investora preto podľa neho môže byť ETF veľmi efektívnym riešením, pre začiatočníka sa oplatí postupovať s rozvahou. Riešením môže byť spolupráca s odborníkom, napr. nezávislým finančným sprostredkovateľom, alebo investovanie cez robo-poradcov. „Pri roboadvisory platformách získava klient aj portfólio zostavené na mieru jeho rizikovému profilu,” dodáva analytik Portu.
Roboporadcovia svojim klientom často ponúkajú aj finančný mentoring, ktorý môže byť dôležitý napríklad pre zachovanie disciplíny a zvládanie trhových poklesov.
Malina má jasno v tom, že investovanie do ETF fondov je najlepšia možnosť z troch spomenutých. Pripomína oslobodenie od dane z príjmu, nízke poplatky a výber z množstva fondov, čo je dobré pri diverzifikácii investičného portfólia.
Podobný názor má aj Blentič z Finaxu, ktorý pripomína, že ide o pasívnu investíciu, ktorá iba kopíruje výkonnosť trhov a náklady sú v porovnaní s podielovými fondmi nižšie. Výhodou podľa neho je aj to, že sa cez ne dá investovať pomocou trvalého príkazu, pokojne už od 10 eur mesačne.
Podielové fondy
Podielové fondy sú na Slovensku asi najznámejším a najpoužívanejším investičným produktom. Mnohým menej skúseným investorom vyhovuje, že o portfólio sa im starajú profesionáli a investičné rozhodnutia nerobia sami.
„V porovnaní s ETF sú poplatky vyššie,no niektoré kvalitné fondy dokážu v určitých obdobiach ponúknuť výsledky, ktoré prekonajú aj pasívne stratégie,” tvrdí Ovčarik. Podľa neho sú vhodné pre ľudí, ktorí nechcú tráviť čas študovaním trhov.
Naopak, Blentič pripomína, že väčšina aktívnych portfólio manažérov nedokáže prekonať výkonnosť trhu.
Podľa Malinu podielové fondy sú drahšia možnosť ako investovanie cez ETF. Nielen pri vyšších poplatkov, ale aj pre 19-percentnú daň z príjmov, ktorej výnosy z týchto fondov podliehajú. „Klasický podielový fond môže teoreticky investovať do totožných finančných nástrojov ako ETF, no na konci ponúkne o tisíce eur nižší čistý výnos,” dodáva analytik Portu.
Pri 15 ročnom investovaní po 100 eur mesačne a pri priemernom výnose 8 % ročne, len na dani z príjmu príde investor o vyše 3-tisíc eur.
Porovnanie investície do 2. Piliera, podielového fondu a ETF fondu
|Dobrovoľný príspevok do 2. piliera
|Podielový fond
|ETF fond (robo poradca)
|Poplatky
|Nízke (0,4%)
|Najvyššie
|Nízke/stredné
|Daň z príjmu
|Neplatí sa
|19%
|Neplatí sa
|Výber fondov
|Limitovaný počet fondov
|Široký výber
|Široký výber
|Možnosť výberu úspor
|Pri dosiahnutí dôchodkového veku
|Kedykoľvek
|Kedykoľvek
|Iné výhody a nevýhody
|Netreba žiaden nový investičný účet,
Bez registrácie
Stačí prevodný príkaz
Politické riziko
|Potrebná registrácia a vytvorenie účtu
(často zabezpečí sprostredkovateľ)
Nižšia flexibilita ako pri ETF
|Potrebná registrácia a vytvorenie účtu
Jednoduchá správa cez apku
Zdroj: Finax, Portu, Amundi
