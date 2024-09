Bratislavské letisko opäť láme rekordy, v auguste odbavilo tretí najvyšší počet cestujúcich v histórii

Počas augusta odbavilo bratislavské letisko takmer 320-tisíc cestujúcich. Letisko M. R. Štefánika vybavilo v auguste na odletoch a príletoch spolu 319 906 cestujúcich, čo predstavuje nárast o tri percentá v porovnaní s minuloročným augustom. Tento počet je zároveň tretí najvyšší pre august v histórii letiska.

Najviac cestujúcich odlietalo z bratislavského letiska do tureckej Antalye, do Larnaky na Cypre, do bulharského Burgasu, do Hurgady v Egypte či na grécky ostrov Kréta, pričom z týchto destinácií cestujúci tiež prichádzali späť do Bratislavy.

V ôsmom mesiaci roka letisko zaznamenalo 3 426 odletov a pristátí, čo je o štyri percentá viac pohybov lietadiel než vlani v auguste. Od začiatku roka do konca augusta vybavilo Letisko M. R. Štefánika spolu 1,38 milióna cestujúcich na príletoch a odletoch, čo je o sedem percent viac ako počas prvých ôsmich mesiacov roka 2023. V rovnakom období sa uskutočnilo 19,4 tisíc letov, vzletov a pristátí.