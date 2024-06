Doprava na D3 pri Svrčinovci bude obmedzená do začiatku augusta, NDS tam vymení mostný záver

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vymení mostný záver na moste na diaľnici D3 pri Svrčinovci. A to na vetve rovnomennej križovatky nad železničnou traťou v kilometroch 44,75 – 44,9. Práce sú rozdelené do dvoch etáp, potrvajú od soboty 22. júna od 7:00 do piatka 2. augusta do 18:00.

Vetva s obojsmernou premávkou

Ako diaľničiari v piatok informovali, v prvej etape bude zriadené pracovisko v pruhu smerom z D3 do okružnej križovatky v smere od Poľska. V druhej etape zriadia pracovisko od okružnej križovatky smerom na D3 smer Žilina.

„Ide o vetvu s obojsmernou premávkou, pričom počas prác bude premávka zjednosmernená dočasným dopravným značením tak, že vozidlám nebude umožnený zjazd v smere od tunela Svrčinovec,“ upozornil hovorca NDS Tomáš Ferenčák. Bude umožnený len výjazd vozidiel na D3 smerom na Žilinu od okružnej križovatky a doprava bude vedená vždy popri pracovisku vo voľnom pruhu.

„Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy,“ priblížil hovorca.

Obchádzková trasa zjazdu od Poľska smerom na okružnú križovatku bude podľa diaľničiarov vedená najbližším zjazdom z diaľnice, otočením sa pri autobusovej zastávke pri zbernom dvore, opätovným výjazdom na diaľnicu a použitím najbližšieho zjazdu smer Ostrava.

Obmedzenie v Považskej Bystrici

NDS tiež oznámila obmedzenie na diaľnici D1 v Považskej Bystrici. Túto sobotu 22. júna bude od 4:00 do 24:00 úplne uzavretý diaľničný úsek cez mesto od križovatky Považská Bystrica Juh po križovatku Považská Bystrica Sever.

„Dôvodom uzávery bude geodetické meranie mostov. Doprava bude vedená po ceste I/61,“ ozrejmil Tomáš Ferenčák.

Diaľničiari pripomenuli motoristom aj uzáveru podjazdu Lučivná na úseku D1 Važec – Mengusovce. Uzavretý bude tento víkend od 8:00 do 18:00 z dôvodu pravidelnej jarnej údržby – v sobotu bude uzavretá ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu, v nedeľu pravá tunelová rúra v smere na Prešov. Prácami v podjazde Lučivná sa končí druhá časť jarnej údržby diaľničných tunelov.