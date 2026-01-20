S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA

Spoločnosť PPG oznámila, že odovzdala do užívania novú terapeutickú zónu v centre sociálnych služieb LIKAVA.
S podporou programu Colorful Communities spoločnosti PPG vznikli v LIKAVA - css na mieste nevyužívaného bufetu priestory tzv. terapeutickej zóny, ktorá reflektuje špecifické potreby klientov centra. Foto: PPG
Projekt sa zrealizoval s podporou spoločnosti PPG a s dôležitou pomocou dobrovoľníkov z radov jej zamestnancov v rámci globálneho programu COLORFUL COMMUNITIES®.

LIKAVA – centrum sociálnych služieb v Likavke pri Ružomberku poskytuje pobytové služby takmer 240 prijímateľom – seniorom, klientom so syndrómom demencie, duševnými ochoreniami či ťažkým zdravotným postihnutím.

02_ppg_css_likava_3 10.jpg
„Máme v kraji 24 zariadení sociálnych služieb s viac než 3 300 prijímateľmi a obmedzené zdroje, ale našou povinnosťou je postarať sa o týchto ľudí,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. „Pre mnohých z klientov je LIKAVA posledným miestom, ktoré nazývajú domovom. Zariadenie preto dlhodobo kladie dôraz nielen na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale aj na dôstojné prostredie, ktoré podporuje psychickú pohodu, sociálne väzby a zmysluplné trávenie času. Ďakujem spoločnosti PPG, že sa rozhodla podporiť LIKAVA – css a prispela tak ku skvalitneniu života jeho obyvateľov,“ zdôraznila Ing. Jurinová.

03_ppg_css_likava_4 24.jpg
Na slávnostnom otvorení sa popri zástupcoch spoločnosti PPG a LIKAVA – css zúčastnili aj predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, starosta obce Likavka Ing. Marián Javorka, riaditelia a zamestnanci zariadení DSS a CSS zo ŽSK a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Foto: PPG
04_ppg_css_likava_4 8.jpg
Priestor na terapie, spomienky aj bežné „domáce chvíle“

Nová terapeutická zóna je navrhnutá ako multifunkčný spoločný priestor na skupinové aj individuálne aktivity – tvorivé dielne, reminiscenčné terapie, stretnutia či posilnenie sociálnych väzieb. Jej súčasťou je spomienková (reminiscenčná) miestnosť, knižný a čitateľský kútik, pracovná dielňa aj spoločenská miestnosť s kuchynkou vhodná na kulinoterapiu.

„Pri hľadaní financií na terapeutickú zónu a reminiscenčnú miestnosť sa nám podarilo uspieť v PPG. Získali sme nielen financie, ale aj prácu dobrovoľníkov z PPG, za čo som veľmi vďačný,“ povedal riaditeľ LIKAVA – css Mgr. Jozef Daňo. „Spätná väzba klientov bola fantastická. Veľké emócie vyvolala spomienková miestnosť, ale mali radosť aj z kuchynky, kde si môžu variť a piecť,“ doplnil.

PPG: 10 rokov programu Colorful Communities a záväzok na ďalšie desaťročie

Podpora centra sociálnych služieb v Likavke je súčasťou globálneho komunitného programu spoločnosti PPG s názvom Colorful Communities, ktorý minulý rok oslávil 10 rokov od založenia. Hlavná iniciatíva spoločnosti PPG na podporu komunít sa zameriava na ochranu a skrášľovanie komunitných priestorov po celom svete, všade tam, kde PPG pôsobí. Prostredníctvom programu venujú dobrovoľníci spoločnosti PPG svoj čas a náterové hmoty PPG na pomoc pri premene miest, ktoré sú pre ľudí dôležité.

„Program Colorful Communities funguje v PPG už od roku 2015. Za ten čas investovala spoločnosť PPG financie a prácu svojich dobrovoľníkov do takmer 600 projektov, ktoré ovplyvnili život viac ako 10 miliónov ľudí vo viac než 50 krajinách. V roku 2025 oslávil program svoje 10. výročie a pri tejto príležitosti ho spoločnosť PPG predĺžila o ďalšie desaťročie,“ uviedol István Miavecz, generálny riaditeľ divízie Architectural Coatings v PPG EMEA Central & South.

05_ppg_css_likava_2 29.jpg
Dobrovoľnícke práce na premene priestorov v LIKAVA – css prebiehali 13. a 14. novembra 2025. Foto: PPG

Terapeutická zóna v LIKAVE je v poradí už tretím projektom, ktorý PPG v rámci programu Colorful Communities zrealizovala na Slovensku. Dobrovoľníci pomáhali v Likave pri príprave miestností a maľovaní stien nátermi z portfólia PPG, najmä značiek PRIMALEXTM a BALAKRYLTM, pričom interiér oživili aj farbami Primalex Ceramic. Novú atmosféru priestoru dotvárajú nástenné maľby (muraly) s prírodnými motívmi, realizované v tímovej spolupráci dobrovoľníkov pod vedením výtvarníčky Klaudie Švrčkovej. „Mural znázorňuje cestu, olemovanú stromami a vedúcu na dvor centra. Vyberali sa pokojné zemité tóny, ktoré lahodia oku a vzbudzujú príjemné emócie,“ doplnil Miavecz. „Zamestnanci PPG, ktorí boli dobrovoľníkmi v LIKAVE, boli atmosférou a prácou takí nadšení, že sa ochotne ponúkli prísť pomôcť aj pri ďalších aktivitách centra,“ dodal.

06_ppg_css_likava_2 73.jpg
Návrh priestoru: funkčnosť, optimizmus farieb a dôraz na „pocit domova“

Prestavba priestorov niekdajšieho bufetu sa realizovala podľa návrhu dizajnérky Moniky Pustajovej zo štúdia MONVIZUAL, ktorá sa zamerala na novú funkčnú dispozíciu, praktickosť vybavenia a farebnosť interiéru pri rozumnom využití zdrojov – vrátane použitia existujúceho zariadenia, ktoré už centrum malo k dispozícii.

