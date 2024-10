Centrá stredného Slovenska budú pre cestujúcich od Veľkého Krtíša dostupnejšie, pribudnú nové autobusové spoje

Dostupnosť Zvolena a Banskej Bystrice v smere od Veľkého Krtíša počas víkendov zlepšia nové autobusové spoje, ktoré začnú premávať od soboty 12. októbra.

Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, pribudne tiež nedeľný spoj medzi Veľkým Krtíšom a Hrušovom a na žiadosť cestujúcich bude viac času na prestup na vlak v Hornej Štubni.

Dva páry nových spojov

Na viac víkendových spojov sa môžu tešiť cestujúci využívajúci autobusové linky Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK). Ide o dva páry nových spojov počas soboty a nedele.

„V sobotu bude nový spoj premávať z Modrého Kameňa do Zvolena o 12:35 a z Lešti do Zvolena o 21:00. Zo Zvolena pribudnú v soboty nové spoje s odchodom o 15:15 do Modrého Kameňa a o 20:25 do Lešti,“ konkretizuje hovorkyňa.

V nedeľu pribudnú nové spoje z Veľkého Krtíša do Zvolena s odchodmi o 9:00 a o 15:15. Zo Zvolena do Veľkého Krtíša začnú v nedeľu premávať spoje s odchodmi o 11:00 a 16:45.

Už od nedele 13. októbra sa tiež zlepší spojenie medzi Veľkým Krtíšom a obcou Hrušov. Z okresného mesta pôjdu do Hrušova nedeľné autobusy s odchodmi o 6:35 a 12:25. Z Hrušova do Veľkého Krtíša sa cestujúci po novom v nedeľu dostanú spojmi o 7:45 a 13:30.

Zmeny by si mali cestujúci overiť

„Na žiadosť cestujúcej verejnosti sa tiež už od tohto víkendu posunú pravidelné odchody spoja, ktorý premáva na trase Žiar nad Hronom – Kremnica – Horná Štubňa. Autobus bude zo Žiaru nad Hronom odchádzať o 15 minút skôr, aby tak mali cestujúci viac času na prestup na vlak v Hornej Štubni,“ doplnila Štepáneková s tým, že tento autobus bude po novom zastavovať aj na zastávkach Turček, Dolný Turček a Sklené, rázc.

Župa cestujúcim odporúča, aby si všetky zmeny overili na stránke www.cp.sk alebo na www.idsbbsk.sk.