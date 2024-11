Bratislavské letisko odbavilo o šesť percent viac cestujúcich ako minulý rok, najviac ľudí išlo do Londýna či Milána

V októbri tohto roka vybavilo Letisko M. R. Štefánika spolu na príletoch a odletoch viac ako 133-tisíc cestujúcich. Najviac z nich odlietalo v desiatom mesiaci roka z Bratislavy do Londýna (letiská Stansted a Luton), do Milána, Hurgady, na Maltu a do Dublinu.

„Od začiatku januára do konca októbra odbavilo Letisko M. R. Štefánika na príletoch a odletoch 1 737 711 cestujúcich, o 6 percent viac ako v rovnakom období vlani. V samotnom októbri prešlo letiskom spolu 133 422 odlietajúcich a prilietajúcich cestujúcich,“ spresnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Októbrový prevádzkový výsledok je o tri percentá väčší ako vlani v októbri. Počas minulého mesiaca sa na letisku uskutočnilo 2 260 pohybov lietadiel, čiže vzletov a pristátí, o 9 % viac ako v októbri 2023. Za prvých desať mesiacov roka už letisko odbavilo 24 655 odletov a príletov, o 6 percent viac v porovnaní s daným obdobím minulého roka.