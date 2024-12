Bratislavská MHD bude počas vianočných sviatkov jazdiť v upravenom režime, niektoré linky budú posilnené

Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas vianočných prázdnin upraví premávku MHD. Ako informoval hovorca DPB Jozef Vozár, MHD bude od 23. decembra do 7. januára počas pracovných dní premávať v režime Pracovný deň – školské prázdniny.

Linka 7, školské spoje, vysokoškolské linky a posilové linky do Volkswagenu premávať nebudú. Vysokoškolské linky obnovia opäť so začiatkom semestra a posilové linky do VW po skončení celozávodnej dovolenky.

Nočné linky budú posilnené

Počas Štedrého dňa 24. decembra bude bratislavská MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre nedeľu. „Premávka denných liniek bude postupne ukončená po 17.00, od 18.00 začnú premávať nočné linky v posilnenom – 30 minútovom intervale,“ priblížil hovorca.

Od 23.30 bude MHD premávať podľa riadneho cestovného poriadku. Vianočná električka počas Štedrého dňa premávať nebude. Naspäť do ulíc vyrazí 25. decembra a premávať bude každý deň až do 6. januára.

V utorok 31. decembra budú všetky linky premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Krátko pred príchodom nového roka, od 22.00 do konca dennej premávky, bude z dôvodu uzávery Jesenského a Mostovej upravená premávka električkových liniek 1 a 4. Premávka nočných liniek na Silvestra bude posilnená.

Počas Silvestra odstavia automaty

„Po celú noc budú mimoriadne premávať električkové linky 3 a 9, pričom v čase približne od 00.00 do 04.00 bude na zastávke Blumentál zabezpečená nadväznosť oboch spojov na všetky smery a vozidlá počkajú na prestup cestujúcich,“ poznamenal hovorca.

Linka 9 bude mimoriadne predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky. Všetky nočné linky premávajúce z Hlavnej stanice/Hodžovho námestia budú mať skrátené intervaly medzi spojmi. Kapacity nočných liniek operatívne prispôsobia dopytu cestujúcich.

DPB zároveň počas Silvestra odstaví a mechanicky zabezpečí proti poškodeniu 111 automatov na cestovné lístky v exponovaných lokalitách. Dôvodom je prevencia pred opakujúcim sa vandalizmom počas silvestrovských osláv.

Zoznam odstavených automatov bude zverejnený na webe DPB. Automaty budú opätovane sprevádzkované 1. januára 2025. Počas odstávky automatov odporúča DPB cestujúcim využiť iné formy kúpy jednorazového cestovného lístka.