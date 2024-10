Bratislava odmieta kritiku cyklotrasy na Vajanského nábreží, mestská kontrolórka poukázala na porušenie viacerých smerníc

Bratislava odmieta kritiku cyklotrasy na Vajanského nábreží. Mestská kontrolórka na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poukázala na nedostatky v súvislosti s dokumentáciou k predmetnej cyklotrase.

Absencia niektorých dokladov

Okrem iného magistrátu vytkla absenciu niektorých dokladov, na základe ktorých by bolo možné určiť hospodárnosť prostriedkov vynaložených na jej vybudovanie. Poukázala tiež na porušenia viacerých smerníc.

Kontrolná skupina poukázala na absenciu cyklotrasy v plánovacích dokumentoch a schválenom rozpočte hlavného mesta na roky 2023 až 2025. Magistrátu tiež vytkla nepreukázanosť celkových výdavkov na cyklotrasu a nesúlad rozpočtových prostriedkov s predloženými údajmi z oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov so sekciou dopravy a údajmi v Záverečnom účte za rok 2023. Podľa mesta však nie je pravda, že by cyklotrasa absentovala v plánovacích dokumentoch alebo v rozpočte mesta.

„Práve naopak, so vznikom cykloinfraštruktúry na tomto mieste ráta nielen územný plán a územný generel dopravy, ale spracovanie technickej štúdie na cyklotrasu medzi Šafárikovým námestím a Nábrežím arm. gen. Ludvíka Svobodu, bolo aj opakujúcou úlohou v každoročnom Akčnom pláne rozvoja cyklistickej a pešej infraštruktúry, vrátane Akčného plánu na rok 2023,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca magistrátu Peter Bubla.

Najskoršia možná realizácia

Ako dodal, po vypracovaní štúdie a vzhľadom na silný dopyt po takejto infraštruktúre na mieste, kde dovtedy úplne chýbala, pristúpilo mesto k jej najskoršej možnej realizácii, už počas roku 2023.

„Potrebu čo najskoršieho vybudovania tejto infraštruktúry potvrdzuje samotný fakt, že z cyklotrasy na Vajanského sa rýchlo stala jedna z najfrekventovanejších cyklotrás v meste, s viac ako 40-tisíc cykloprejazdmi mesačne,“ doplnil hovorca.

Podľa magistrátu sa lepšiemu prepojeniu historického centra s nábrežím a tomu, že centrom historického centra nemá viesť štvorprúdová cesta, samosprávy venujú už roky, pričom cyklotrasa je v tomto prípade logickou súčasťou takéhoto riešenia.

Celkové náklady

„Pokiaľ ide o celkové náklady na vybudovanie cyklotrasy, tak ako uvádza aj správa pani kontrolórky, tieto boli v sume 695 352,66 eura. Upozorňujeme však, že vyše 400-tisíc eur z uvedenej sumy boli náklady na rekonštrukciu komunikácie v danom úseku, ktorú, vzhľadom na jej stav, bolo nevyhnutné zrealizovať bez ohľadu na cyklotrasu,“ poznamenal hovorca hlavného mesta.

Čo sa týka ďalších projektov rozvoja cyklodopravy, mesto aktuálne pracuje napríklad na úprave značenia na Trenčianskej, dokončení ochranného pruhu na Ulici 29. Augusta, ochranných pruhoch v časti Záhradníckej, či zmene organizácie na Šintavskej.

„Najdlhším úsekom bude takmer šesť kilometrov samostatnej cyklotrasy pozdĺž trasy Petržalskej električky, ktorá spojí Petržalku cez Starý most s centrom, vďaka čomu predpokladáme aj zvýšený záujem o cyklistickú dopravu, a znova to zvýši význam Starého mosta ako najdôležitejšieho priameho dopravného prepojenia Petržalky so Starým Mestom a ostatnými časťami Bratislavy“ uzavrel Bubla.