Peking zdôraznil podporu systému OSN po pozvaní do Trumpovej Rady mieru

Čína v stredu vyhlásila, že bude naďalej obhajovať medzinárodný poriadok s Organizáciou Spojených národov (OSN) v jeho jadre, deň po tom, ako potvrdila, že dostala pozvanie vstúpiť do tzv. Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Peking v utorok oznámil, že Spojené štáty ho oficiálne pozvali do tohto nového globálneho formátu, ktorého cieľom má byť riešenie medzinárodných konfliktov. Podľa jeho charty, ktorú má agentúra AFP k dispozícii, je podmienkou členstva jednorazový finančný príspevok vo výške jednej miliardy dolárov.
Pozvanie zvažujú
Čína zatiaľ neuviedla, či pozvanie prijme. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kun však na tlačovej konferencii zdôraznil, že Peking sa bude držať princípov OSN bez ohľadu na „zmeny v medzinárodnej situácii“.
„Bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať globálna situácia, Čína pevne podporuje medzinárodný systém s Organizáciou Spojených národov v jeho jadre a medzinárodné vzťahy založené na cieľoch a princípoch Charty OSN,“ uviedol hovorca.
Nejasný vzťah
Čína je druhou najväčšou ekonomikou sveta a stálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Dlhodobo obhajuje ústrednú úlohu OSN v globálnom riadení, zároveň však volá po jej reforme, ktorá by podľa Pekingu lepšie odrážala súčasné rozloženie moci vo svete.
Rada mieru je nová iniciatíva prezidenta Donalda Trumpa, predstavená v januári, ktorá má združovať vybrané štáty a aktérov podieľajúcich sa na povojnovej obnove a riešení konfliktov, vrátane Pásma Gazy.
Projekt vyvolal kontroverzie najmä pre vysoké vstupné náklady a nejasný vzťah k existujúcim medzinárodným inštitúciám, predovšetkým k OSN, ktorú Spojené štáty v posledných rokoch opakovane kritizovali.